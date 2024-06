Reportéři ČT: Sbormistr dostal za sexuální zneužití dítěte podmínku. Obětí je ale podle svědectví více

Sbormistr v Jablonci nad Nisou zneužil jedenáctiletou dívku, od soudu odešel s podmínkou. A to přesto, že jako svědkyně vypovídala i další dívka, kterou dle jejích slov také dlouhodobě zneužíval. Tématu se věnovali Reportéři ČT, kteří mluvili také s třetí členkou dětského pěveckého sboru, kterou měl od jejích devíti do čtrnácti let rovněž sexuálně napadat. A podle svědectví otce jedné ze zneužitých dívek je obětí ve skutečnosti daleko více, jen on sám ví o devíti dívkách. Podle obětí jde o selhání systému. Pro Reportéry ČT natáčela Barbora Loudová.

„Za tu noc několikrát přišel do mého pokoje. Sedl si ke mně. To jsem byla úplně ztuhlá,“ uvedla další přeživší.

„Vždycky to bylo velice pomalé. Bylo to takové nenápadné, že se postupně naklonil a postupně třeba objal a během konverzace ruku pokládal stále blíž a blíž k intimním místům,“ popsala jedna z dívek, které s Reportéry ČT natáčely pod příslibem anonymity a které si přejí, aby byly označované jako přeživší, ne oběti. Obětí se totiž pod nich rozumí někdo slabý, a tak si ony nepřipadají.

Sbormistr vedl dětský pěvecký sbor osmnáct let, chodily do něj děti převážně od šesti let. Sbíraly ocenění po celém světě, nikomu proto nevadilo, že jim vládne pevnou rukou. Podle natočených výpovědí se přitom choval jako typický predátor – manipuloval a zneužíval své moci i popularity. Dívky tak nikdy nepromluvily, až nyní.

Sbormistr půjde za zneužívání ve farním sboru na šest let do vězení

Podle bývalého pedagogického dozoru působil sbormistr jako takový lidový vypravěč. „To jsou takové ty běžné Tomášovské věci, co říkal: cítil jsem ty tvoje oči na pódiu, ty jsi mně v tom pomáhala, ty jsi mě v tom podržela, ty jsi tak zapálený sborák. A to hned potom byla ruka na stehně a hned jsme si připadali, že jsme nejlepší, že jemu pomáháme, že jsme na jeho straně, ale když se to nepovedlo, tak přestal i mluvit, přestal se na nás dívat. Byl to hodně cukr a bič,“ popsala chování sbormistra jedna z přeživších.

„Děti to nechtěly. Děti kývly, protože to chtěl Tomáš a velmi často tohle používal. Úplně nevím, které dítě chce trénovat skladbu do čtyř do rána. Nevím, které dítě se narodí s tím, že chce zlatou medaili. To on nás používal. My jsme byly děti,“ upozornila další z přeživších.

„My jsme žili s tím, že nám bylo říkáno: vždyť my to chceme, děti to chtěly, já bych už ani necvičil, ale děti za mnou přišly, pojďme si udělat zkoušku. A ty děti přišly, ale na základě toho, že by vedené k tomu, že by měly obětovat všechno,“ uvedla přeživší.

„Bylo to opravdu vydřené. Já jsem kolikrát říkala: už to nechme, protože tři hodiny zpívají ve vedru... Opravdu to z nich vydřel, dokázal je nakopnout a dostat to z nich,“ uvedla žena, která dělala pedagogický dozor.

Všechny tři chodily od dětství do sboru Iuventus, gaude! v Jablonci nad Nisou. Všechny tři tvrdí to samé – že je opakovaně zneužil vedoucí sboru Tomáš Pospíšil.

Otec jedné z přeživších přiblížil, že ho znají třicet let a jako rodinného kamaráda. „Jako člověka, který hudbou žije, takže nám připadalo nemožné, že by tento člověk něco podobného našim dětem udělal,“ doplnil.

Jedenáctiletou dceru tohoto muže Pospíšil sexuálně napadl. Stalo se to na soustředění sboru před šesti lety. A loni právě tento případ spustil celou kauzu. „Naše dcera začala mít velké psychické problémy. Nevěděli jsme, co se stalo, takže manželka to začala řešit s psycholožkou,“ popsal otec.

O tom, co se dělo, dokázala jeho dcera promluvit až loni právě na terapii. Stále je to pro ni celé velmi traumatizující. Před několika týdny s ní natáčel štáb z liberecké redakce. „Položil si ruku na moje břicho a tak různě sjížděl pod spodní prádlo. Potom vždycky odešel a po chvíli zase přišel. To se několikrát opakovalo. A to jsem s ním asi nějak ani nekomunikovala, byla jsem v tu dobu úplně ztuhlá a nebyla jsem schopná se pohnout, promluvit,“ popsala přeživší.

Další případy

Otec po zjištění vše nahlásil na policii. Jiný případ se vyjevil, když se dcera svěřila další bývalé člence sboru.

„Postupně se mi to začalo vracet, protože já jsem to více jak deset let v sobě měla vytěsněné. A až ten silný moment toho, že se mi svěřil někdo blízký, tak ve mně najednou dokázalo tady tu celou zkušenost znovu vyvolat a znovu otevřít,“ popsala tato přeživší.

I ona se přihlásila na policii. Spolu se vzpomínkami pak přišly strašlivé momenty a psychické problémy.

Reportéři ČT pak mluvili ještě s třetí ženou, která hovoří o podobném napadání. „Tím, že znal naše rodiny a znal nás všechny, tak věděl, že rodiče pracovali do večera. Takže tam vždycky bylo dvacetiminutové časové okno, kdy jsem musela čekat, než pro mě rodiče přijeli. Vždycky si právě počkal a velmi často, častokrát mě i fyzicky zatlačil do kouta a sahal mi pod tričko a na přirození. Kontroloval, jestli už mi roste ochlupení. A to mi dělal do čtrnácti, patnácti. Věděl přesně, co dělá. Věděl přesně, jak to zmanipulovat, abych to doma neřekla,“ popsala přeživší.

Říká, že když ji Pospíšil poprvé napadl, bylo jí devět let. Popisuje, co se mělo dít přímo na soustředěních: „Kolikrát vlastně čekal v pokoji, než usneme. Přitáhl si tam židli a čekal. A potom, když si myslel, že všichni spíme, tak nás obcházel palandu po palandě, postel po posteli. Co si pamatuju já, tak to většinou byla ruka pod tričko,“ uvedla.

„U mě to probíhalo v pozitivní atmosféře, vždycky u toho pokračovala konverzace, vždycky to bylo v rámci postupné nenápadnosti. Já jsem si pak až po chvíli uvědomila, že mě najednou drží na prsou, na vnitřní straně stehen, a já jsem sama v tu chvíli nedokázala nic udělat, zamrzla jsem,“ sdělila jiná přeživší.

Zakladatel spolku Klubovna Naděje Tomáš Paprštein popsal, že v takových případech to vždycky začíná manipulací, budováním vztahu mezi predátorem a obětí a vždycky je to dlouho budovaný vztah. „Většinou je tam nějaký vzorec, nějaké schéma. Pachatel u dětí vytváří pocit, že jsou něčím pro něj výjimečné, ale většinou tuhle výjimečnost opakuje s celou řadou dětí,“ doplnila ředitelka centra Locika Petra Wünschová.

Za zneužití jedné přeživší byl sbormistr odsouzen, druhá žena v případu figurovala pouze jako svědkyně a třetí policie dosud neřešila. „Pokud police nemá informace, že je tam zainteresována nějaká další osoba, ať už v pozici poškozeného, či jakkoliv jinak, tak asi nemá nějakou možnost dál šetřit. Tam je asi vhodné, aby ta osoba, která cítí újmu na svých právech, vyhledala kteroukoliv služebnu police a podala oznámení,“ řekl komisař Vojtěch Dobrovský z libereckého krajského policejního oddělení tisku a prevence.

Policie nevyslechla všechny

Podle kriminalisty Jaroslava Hrabálka z Policejního prezidia policie v podobných případech provádí šetření, zda nezneužíval další děti. Reportéři ČT našli ženu, která se sborem jezdila do zahraničí jako pedagogický dozor právě v době, kdy ke zneužívání docházelo. Policie ji ale nevyslýchala, přitom si spolu s kolegyní Pospíšilova podivného chování vůči dětem už prý kdysi všimla.

„Potkali jsme se, když jsme udělali večerku na chodbě s tím, že pan Pospíšil jde dát dětem dobrou noc a jde je zkontrolovat. Zarazilo mě to. (...) Je to divné, sbormistr je tady od toho, aby je vedl na zkouškách a aby odvedl výkon na vystoupení. (...) Vůbec se mi nelíbilo, že by měl jít na pokoje, kde se děvčata chystala ke spaní, ale zároveň musím říct, že jsem si to nespojila, že by mohlo být něco špatně. Až potom, když se vyjevily všechny ty věci, tak to člověku docvaklo,“ uvedla žena, která dělala pedagogický dozor.

Tím její svědectví nekončí. Na zájezdu ve Francii podle ní Pospíšil během koupání v moři jednal vyloženě neprofesionálně, dívkám rozepínal plavky. Pospíšila v obou případech upozornila, že takhle se k dětem chovat nemá. Dál už nic neřešila, jak sama zmiňovala, nespojila si to s něčím tak strašným, co se ve skutečnosti dělo. Překvapilo ji ale, že ji policie neoslovila. Reportéři ČT se na to chtěli zeptat přímo komisařky, která případ vyšetřovala. Kolik a jakých lidí vyslechla, není jasné. Neodpověděla ani na dotazy v SMS zprávě.

„Především k těmhle trestným činům je potřeba dát dostatek prostoru. Pokud policie vnímá, že by kdokoliv k tomu mohl něco říct, tak ty lidi kontaktovat a snažit se těch informací zjistit co nejvíc. A to i z hlediska toho, že v případě, že se jedná o takové pachatele, tak je veliká pravděpodobnost, že když se budou ptát, tak narazí na více a více obětí,“ konstatoval advokátka a zmocněnkyně přeživších Pavlína Komedová.

Okresní státní zástupce Radim Kadlček uvedl, že samozřejmě byli vyslýcháni další potenciální svědci a bylo „shledáno i jiné závadové jednání“. „To znamená, nedá se říci, že by to byl zcela exces, ale obžaloba byla podána pro jeden skutek,“ upřesnil.

Ačkoli se v obžalobě píše celkem o čtyřech dívkách, které sbormistr osahával, soud ho – podle návrhu státního zastupitelství – potrestal letos v dubnu za jediný případ. Udělil mu necelou čtyřletou podmínku, pětiletý zákaz práce s dětmi a nařídil ambulantní sexuologickou léčbu. Znalec z oboru psychologie Pospíšila totiž diagnostikoval jako hebefila, tedy osobu, kterou přitahují dospívající dívky.

Sám Pospíšil věc komentovat odmítl. „Je mi moc líto bolestí, které jsem způsobil. Dovolte mi, prosím, abych se k tomu víc nemusel vyjadřovat,“ uvedl prostřednictvím e-mailu.

Bylo jich více, tvrdí přeživší

Otec i přeživší, se kterými Reportéři ČT natáčeli, hovoří celkem o devíti ženách a dívkách, o kterých teď vědí a které podle nich Pospíšil sexuálně napadl. „Nebylo to jednou, nebylo to dvakrát. Trvalo to léta. Za tu dobu, co vlastně jsem tam já byla, tak jsme napočítali devět přeživších. Zatím. A o kterých víme. Myslím si, že jich určitě musí být víc,“ uvedla jedna z přeživších.

Proč byl tedy odsouzen jen za jeden případ? A proč se v obžalobě píše i o dalších dívkách, které měl osahávat, ale všechny tam jsou zmíněné jen jako svědkyně, nikoli poškozené? „Jednání vůči ostatním obětem bylo vzhledem ke zjištěným skutkovým okolnostem již promlčeno,“ uvedl státní zástupce.

„My nemáme jednu konkrétní promlčecí lhůtu pro všechny trestné činy, ale je odstupňovaná podle závažnosti. To může ovlivnit, kolik té oběti bylo let, jestli pachatel použil násilí, jak se choval, z jaké pozice vystupoval a kolikrát tam došlo k nějakému útoku a jakou měl přesně formu. To všechno ovlivňuje jednak tu skutkovou podstatu a zároveň s tím i to promlčení,“ vysvětlila advokátka.