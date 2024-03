Sbormistr půjde za zneužívání ve farním sboru na šest let do vězení

„Oběti jsou křesťansky založené a byly vedeny k tomu, aby odpouštěly hříchy hříšníkům. To ale není úlohou soudu a státu, který má chránit společnost jako celek bez ohledu na vyznání a víru,“ prohlásil soudce Miroslav Pavrovský při odůvodnění rozsudku. Zdůraznil, že trestná činnost trvala nezvykle dlouho a že sbormistr nevyhledal odbornou pomoc, která mohla jeho skutky zastavit. „Pokud by byl trest doživotního zákazu práce s dětmi, nepochybně by ho pan obžalovaný musel dostat,“ poznamenal.

Skutky v pražském sboru, který založil, páchal muž v letech 2002 až 2012, přičemž jednotlivých dílčích útoků spočívajících v osahávání, masturbaci či orálním sexu byly stovky. Po letech pak v roce 2021 zneužil také svého žáka, kterého učil hře na varhany. Celá mužova trestná činnost vyšla najevo až nedávno, kdy jedna z obětí podala trestní oznámení.

Sbormistr svěřence zneužíval i přímo v budově farnosti, kde míval soubor zkoušky, dále ve svém domě, v autě, na zahraničním soustředění sboru nebo i při cestě vozem na mše v různých kostelích. Bývalí zpěváci při policejních výpovědích vzpomínali například na to, že lechtání na stehnech a břiše, které postupně přecházelo v hlazení a osahávání rozkroku, sbormistr nazýval „kanadskými muky“ a vydával je za hru. Jeden z nich vypověděl i to, že se na něm muž pokusil o anální styk.

Původně padl trest pod sazbou

Chlapci se dospělé autoritě aktivně nebránili – některým z nich bylo teprve osm, nejstarším třináct let. Mužovo počínání jim nebylo příjemné, zároveň se báli, že se o něm někdo dozví. Někteří z nich se později potýkali s depresemi či sebevražednými myšlenkami, sebepoškozováním, výčitkami svědomí, pochybnostmi o své sexuální preferenci a s problémy při navazování vztahů s dívkami.

Za znásilnění dítěte hrozí pět až dvanáct let vězení. Pražský městský soud muži původně uložil trest pod sazbou, protože zohlednil projevenou lítost a také to, že muž trestnou činnost spáchal kvůli své homosexuální pedofilii ve stavu zmenšené příčetnosti, a navíc před dlouhou dobou. Po svém zadržení se ke skutkům postupně přiznal a po propuštění z vazby dobrovolně nastoupil do psychiatrické léčebny. Podle odvolacího senátu to ale nelze přeceňovat.

Arcibiskupství pražské označilo počínání sbormistra za selhání jednotlivce, o němž nikdo nevěděl. Uvedlo, že církev má nastavené mechanismy pro předcházení podobným případům – včetně proškolování církevních pracovníků.