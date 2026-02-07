Rekvalifikační kurzy by si mohli řídit sami zaměstnavatelé, navrhuje ministerstvo

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvažuje o změně systému rekvalifikací. V souvislosti s koncem těžby černého uhlí na Karvinsku o tom mluvil ministr Aleš Juchelka (ANO). Zaměstnavatelé by nově nemuseli školit lidi přes Úřad práce, ale dělali by to se státní podporou sami.
V roce 2024 prošlo v Česku rekvalifikačními kurzy bezmála 45 tisíc lidí. Změna jejich fungování by se neměla týkat jen propouštěných horníků.
„Každý zaměstnavatel by si rekvalifikace mohl řídit sám s tím, že by Úřad práce kontroloval a samozřejmě financoval z aktivní politiky zaměstnanosti přesně to, co podnikatelé potřebují. Za to by oni garantovali po nějakou dobu místo pro člověka, který bude rekvalifikován,“ popsal Juchelka.
„Já jsem v minulosti z úst pana premiéra Andreje Babiše opakovaně slýchával, že například peníze na aktivní politiku zaměstnanosti jsou peníze, které jsou z jeho pohledu spíše zbytné,“ komentuje návrh exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Novinku by přivítal mimo jiné Vojenský opravárenský podnik (VOP). „Vítáme každou iniciativu, která nám pomůže v nabírání nových zaměstnanců. My už takové mini rekvalifikace u nás děláme, máme program, který se jmenuje Nová mise, který je zaměřen na bývalé vojáky Armády ČR,“ uvedl mluvčí VOP Rostislav Rožnovský.
VOP aktuálně hledá speciality na sváření, do konce roku by jich chtěl sehnat více než sto. „Dneska je na trhu práce opravdu problém najít zkušeného svářeče. U některých typů sváření musíme posílat naše kolegy na zaškolení do Německa,“ říká Rožnovský.
Novinka by mohla pomoct i odcházejícím horníkům. Právě ve VOP už několik lidí z karvinského Dolu ČSM pracuje.