Rekvalifikační kurzy by si mohli řídit sami zaměstnavatelé, navrhuje ministerstvo


před 12 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Ministerstvo plánuje změny v rekvalifikacích
Zdroj: ČT24

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvažuje o změně systému rekvalifikací. V souvislosti s koncem těžby černého uhlí na Karvinsku o tom mluvil ministr Aleš Juchelka (ANO). Zaměstnavatelé by nově nemuseli školit lidi přes Úřad práce, ale dělali by to se státní podporou sami.

V roce 2024 prošlo v Česku rekvalifikačními kurzy bezmála 45 tisíc lidí. Změna jejich fungování by se neměla týkat jen propouštěných horníků.

„Každý zaměstnavatel by si rekvalifikace mohl řídit sám s tím, že by Úřad práce kontroloval a samozřejmě financoval z aktivní politiky zaměstnanosti přesně to, co podnikatelé potřebují. Za to by oni garantovali po nějakou dobu místo pro člověka, který bude rekvalifikován,“ popsal Juchelka.

„Já jsem v minulosti z úst pana premiéra Andreje Babiše opakovaně slýchával, že například peníze na aktivní politiku zaměstnanosti jsou peníze, které jsou z jeho pohledu spíše zbytné,“ komentuje návrh exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Rekvalifikaci může hradit Úřad práce. Kdo a jak může příspěvek získat?
Ilustrační foto

Novinku by přivítal mimo jiné Vojenský opravárenský podnik (VOP). „Vítáme každou iniciativu, která nám pomůže v nabírání nových zaměstnanců. My už takové mini rekvalifikace u nás děláme, máme program, který se jmenuje Nová mise, který je zaměřen na bývalé vojáky Armády ČR,“ uvedl mluvčí VOP Rostislav Rožnovský.

VOP aktuálně hledá speciality na sváření, do konce roku by jich chtěl sehnat více než sto. „Dneska je na trhu práce opravdu problém najít zkušeného svářeče. U některých typů sváření musíme posílat naše kolegy na zaškolení do Německa,“ říká Rožnovský.

Novinka by mohla pomoct i odcházejícím horníkům. Právě ve VOP už několik lidí z karvinského Dolu ČSM pracuje.

Příběh černého uhlí se začíná uzavírat. Horníky čeká nová kapitola
Havíři OKD

Výběr redakce

Rekvalifikační kurzy by si mohli řídit sami zaměstnavatelé, navrhuje ministerstvo

Rekvalifikační kurzy by si mohli řídit sami zaměstnavatelé, navrhuje ministerstvo

před 12 mminutami
Zemřela „česká Bardotka“ Jana Brejchová

Zemřela „česká Bardotka“ Jana Brejchová

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Ruský Rosatom začal s dostavbou maďarské elektrárny Paks

Ruský Rosatom začal s dostavbou maďarské elektrárny Paks

před 7 hhodinami
Pavel bude vypovídat na policii kvůli Macinkovým zprávám

Pavel bude vypovídat na policii kvůli Macinkovým zprávám

před 9 hhodinami
Lidské životy jsou důležitější než olympiáda s ruskou účastí, míní Hašek

Lidské životy jsou důležitější než olympiáda s ruskou účastí, míní Hašek

před 9 hhodinami
V Británii začal platit nejpřísnější zákon proti deepfake pornu

V Británii začal platit nejpřísnější zákon proti deepfake pornu

před 10 hhodinami
Dobrý začátek, řekl k jednáním Írán. USA vzápětí oznámily nové sankce

Dobrý začátek, řekl k jednáním Írán. USA vzápětí oznámily nové sankce

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Rekvalifikační kurzy by si mohli řídit sami zaměstnavatelé, navrhuje ministerstvo

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvažuje o změně systému rekvalifikací. V souvislosti s koncem těžby černého uhlí na Karvinsku o tom mluvil ministr Aleš Juchelka (ANO). Zaměstnavatelé by nově nemuseli školit lidi přes Úřad práce, ale dělali by to se státní podporou sami.
před 12 mminutami

Zemřela „česká Bardotka“ Jana Brejchová

Ve věku 86 let zemřela po dlouhé nemoci herečka Jana Brejchová, oznámila její dcera Tereza Brodská podle serveru iDNES. Svoji první filmovou roli dostala už ve třinácti letech a brzy se zařadila mezi nejvýraznější a nejobsazovanější české filmové herečky. Pro její krásu se jí přezdívalo „česká Bardotka“. To vše přesto, že se celý život potýkala se svou plachostí a ostychem.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Pavel bude vypovídat na policii kvůli Macinkovým zprávám

Prezident Petr Pavel by měl jít příští týden podat vysvětlení na policii kvůli textovým zprávám, které jeho poradci Petru Kolářovi poslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), řekl Pavel v rozhovoru pro Radiožurnál. Ve zprávách, které Pavel zveřejnil koncem ledna, Macinka naléhal na to, aby prezident jmenoval poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident vidí v jejich obsahu znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Macinka označil své zprávy za běžnou součást politického vyjednávání a odmítl, že by šlo o vydírání.
před 9 hhodinami

Lidské životy jsou důležitější než olympiáda s ruskou účastí, míní Hašek

„Samozřejmě, že ruské sportovce asi musí moc mrzet, že nemůžou nastupovat v takové soutěži, jako jsou olympijské hry,“ míní bývalý hokejový reprezentant a olympijský vítěz Dominik Hašek. V pořadu Interview ČT24 moderovaném Barborou Kroužkovou dodal, že je mu líto těch, kteří nepodporují ruskou agresi proti Ukrajině, a přesto se nemůžou kvůli zákazu zúčastnit probíhající zimní olympiády v Miláně a Cortině. Dokud ale Rusko vede imperialistickou válku na Ukrajině, jsou podle něj ruští sportovci její nejlepší reklamou. Hašek míní, že lidský život stojí výše než kvalita her s případnou ruskou účastí. Zdůrazňuje, že mnoho Ukrajinců se také nemůže zúčastnit, protože už kvůli válce nežijí. Vyslovil se také pro co nejrychlejší ukončení války.
před 9 hhodinami

Nevládní organizace kritizují „drastické“ snížení humanitární pomoci

Ministerstvo zahraničí chce výrazně snížit výdaje na českou humanitární a rozvojovou pomoc v zahraničí. Celkový rozpočet čtyř základních programů má být zhruba poloviční –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ miliarda korun. Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) jsou důvodem úspory. Opozice i nevládní organizace rozhodnutí kritizují. České fórum pro rozvojovou spolupráci mluví o drastickém omezení.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Tři sta tisíc Ukrajinců zatím požádalo o prodloužení dočasné ochrany. Čas mají do půlky března

Zhruba měsíc a půl zbývá občanům Ukrajiny, aby opět zažádali o takzvanou dočasnou ochranu pro lidi prchající před válkou. Status má v současné chvíli téměř čtyři sta tisíc lidí, přibližně tři čtvrtiny z nich už se zaregistrovaly k jeho prodloužení. ČT to sdělili Ondřej Krátoška a Hana Malá z odboru komunikace ministerstva vnitra. Čas na podání každoroční žádosti mají lidé do 15. března.
před 10 hhodinami

Teplárna Kladno vyzvala energetický úřad, aby vybral nového dodavatele tepla

Teplárna Kladno vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby od dubna vybral nového dodavatele tepla pro město. Může, ale nemusí využít technologie teplárny. Ta ale po 31. březnu nemůže dál vyrábět a dodávat teplo kvůli ekonomické neudržitelnosti, řekla v pátek mluvčí Sev.en Česká energie Eva Maříková. Ze zákona by ale nemělo nastat přerušení dodávek tepla bez náhrady. Dodávky tepla nejsou ohroženy, uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Teplárna Kladno patří do skupiny Sev.en Pavla Tykače.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Česko a Slovensko se dohodly na posílení policejní spolupráce

Český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v pátek v Bratislavě podepsal smlouvu se Slovenskem o policejní spolupráci. Metnar na společné tiskové konferenci se svým slovenským kolegou Matúšem Šutajem Eštokem (Hlas) zmínil například urychlení výměny informací a prohloubení vzájemné spolupráce. Oba ministři se shodli, že jejich země mají společný postoj k nelegální migraci.
před 13 hhodinami
Načítání...