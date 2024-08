Regulovaná cena elektřiny poroste kvůli modernizaci a obnově sítí

Regulovaná část elektřiny bude v příštích letech zdražovat. Kromě jiného proto, že je třeba výrazně posílit a modernizovat přenosovou a distribuční soustavu. Firmy investují do samotného elektrického vedení sítě i do rozvoden už letos desítky miliard. Rostoucí výdaje souvisejí třeba s rozvojem elektromobility, solárních panelů, ale i s vyšším přenosem elektřiny do a ze zahraničí. Třeba ČEPS zvýší výdaje o víc než 50 procent.

Právě do obnovy a modernizace sítí teď společnost PREdistribuce investuje asi dvě miliardy ročně. Během dalších šesti let plánuje vydat 19 miliard. „Děláme už jenom chytré sítě, kde jsou kabely s optickou trubičkou, abychom dokázali dálkově monitorovat, řídit, přepínat síť, plus budeme připojovat obnovitelné zdroje, které i v Praze vznikají,“ upřesnil předseda představenstva PREdistribuce Milan Hampl.

Obliba fotovoltaik

Stoupající počet fotovoltaik ještě častěji zvyšuje nároky na sítě mimo hlavní město. Třeba v okolí Chomutova kapacita naroste díky rozvodně, kterou distributor právě modernizuje. Rekonstrukce vyjde asi na 185 milionů korun a hotová má být koncem příštího roku. „Rozvodna primárně zásobí město Chomutov, kabelovou síť, rozvody a přilehlé obce,“ doplnil manažer útvaru obnova distribuční soustavy ČEZ Distribuce Michal Matejov.

ČEZ loni vydal na investice do distribučních sítí 17 miliard, asi o šest miliard víc než před čtyřmi lety. „Jednak do obnovy sítě jako takové, jednak do jejího rozšíření a do schopnosti přizpůsobit se novým trendům v energetice,“ sdělil člen představenstva a ředitel divize finance Martin Novák.

A víc vynakládá i třetí distributor na českém území. EG.D letos do sítí investuje přes osm miliard korun, to je zhruba o dvě miliardy víc než loni.