Příliv preferencí pro ANO se nepotvrdil. V novém modelu Kantaru si pohoršilo

Na třech procentech je v modelu KDU-ČSL, SOCDEM i KSČM. Přísaha a Svobodní by dosáhli na 2,5 procenta. Na dvou procentech by pak byli Zelení a PRO.

Další tři strany v pořadí si ve srovnání s únorem mírně pohoršily. O procentní bod méně má v aktuálním modelu SPD s osmi procenty, o půl procentního bodu pak jak STAN se 6,5 procenta, tak TOP 09 se 4,5 procenta. „Těsně kolem pětiprocentní hranice se dlouhodobě pohybuje TOP 09, ze statistického hlediska nelze říci, zda by se nakonec do sněmovny dostala, nebo ne,“ podotýkají autoři průzkumu.

Na druhém místě by byla ODS s šestnácti procenty, která si tak oproti únorovému modelu polepšila o 1,5 procentního bodu. O procentní bod lepší meziměsíční výsledek by měli Piráti se ziskem 10,5 procenta.

Podobný vývoj i v případě účasti koalice SPOLU

Za situace, že by se voleb v době sběru dat zúčastnila koalice SPOLU (složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) tak jako v roce 2021, ovšem už ne koalice Pirátů a STAN, by ANO dosáhlo v březnu na 35,5 procenta, meziměsíčně o 3,5 procentního bodu méně.

Koalice SPOLU na druhém místě by si polepšila o 1,5 procentního bodu na 21,5 procenta. O procentní bod více by vykázali Piráti (jedenáct procent), naopak o procentní bod méně by měla SPD (osm procent) i STAN (6,5 procenta). Další strany by zůstaly pod pětiprocentní hranicí.