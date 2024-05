Prezidentu Pavlovi důvěřuje méně lidí než před rokem. Vede spíše u mladých a vzdělaných

Důvěra v prezidenta Petra Pavla klesla, stále je ale nadpoloviční. Krátce po nástupu do funkce loni v květnu mu věřilo 60 procent lidí v Česku, nyní je to 53 procent. Více mu důvěřují mladí lidé než starší, vyplývá z průzkumu agentury STEM. Pavlovi nadále věří výrazně více lidí než jeho předchůdci Miloši Zemanovi na konci jeho mandátu.

Ve společnosti nadále převládá obecné očekávání, že prezident bude vystupovat nadstranicky, uvedli autoři průzkumu. „Většina veřejnosti soudí, že prezident by měl boj opozice s vládou spíše moderovat než do něj zasahovat. Prezidentská funkce má být především reprezentativní úřad než přímá služba občanům. Mírná většina občanů podporuje, aby se prezident v politických otázkách soustředil na jejich morální a hodnotový prvek,“ dodali.

Pavel podle průzkumu agentury STEM i více než po roce v prezidentské funkci naplňuje společenskou poptávku po změně způsobů výkonu prezidentského mandátu. „Veřejnost zejména oceňuje, že je Petr Pavel dobrým reprezentantem Česka v zahraničí, že přispěl k posílení vážnosti prezidentského úřadu a do vnitropolitického dění nezasahuje přílišnou měrou,“ uvedla analytička STEM Jitka Uhrová. V těchto oblastech podle ní Pavel představuje kontrast k Zemanovu prezidentství.

Faktory důvěry

Mezi mladými lidmi do 29 let má prezident Pavel důvěru 63 procent, naopak mezi lidmi nad 60 let mu důvěřuje pouze 43 procent, ukázal průzkum. Důvěryhodnost prezidenta se také zvyšuje s úrovní vzdělání, případně s příznivým hodnocením ekonomické situace domácnosti.

Pavel podobně jako jeho předchůdci na začátku svých prvních volebních období otočil klesající trend důvěry hlavě státu. „Další vývoj ukáže, zda aktuální oslabení důvěry představuje výkyv, nebo trend,“ doplnili autoři průzkumu. Oba Pavlovi prezidentští předchůdci Václav Klaus a Miloš Zeman podle dřívějších čísel z průzkumů agentury STEM měli na konci svého druhého funkčního období důvěru méně než 30 procent lidí v Česku.

Jejich předchůdci Václavu Havlovi na konci funkčního období důvěřovaly přibližně tři pětiny občanů, nejvyšší míry důvěry v průzkumech STEM dosáhl v polovině roku 1996, kolem osmdesáti procent. Pro Klause v roli prezidenta bylo maximum zhruba 75 procent a pro Zemana necelých 65 procent.

Na otázky STEM letos mezi 9. a 18. květnem odpovídalo 1053 obyvatel České republiky starších 18 let v kombinaci on-line a osobního dotazování (CAWI+CAPI). Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.