Prezident Pavel bude o důchodové reformě jednat s vládou i opozicí

Prezident Petr Pavel chystá na přelom února a března jednání o důchodové reformě s vládou i opozicí, zjistila ČT. Hlava státu chce, aby důležitý zákon, který má ovlivnit podobu penzijního systému na dlouhá léta dopředu, získal v parlamentu širší podporu. S opozicí chtějí o důchodové reformě znovu mluvit i zástupci koalice. ANO a SPD avizují, že s vládou jednat budou. Klíčové body reformy, jako je další postupný růst věku odchodu do důchodu i po roce 2030 nebo méně výhodný výpočet nových penzí, ale zatím odmítají. Požadují třeba, aby lidé z náročných profesí mohli chodit do důchodu dříve bez krácení penze. O tom teď diskutuje i koalice.

Kabinet například navrhuje postupné prodlužování věku odchodu do důchodu i po roce 2030. Třeba dnešní čtyřiapadesátníci mají jít do penze v 65 letech a sedmi měsících. Aktuálně pro ně platí hranice 65 let. „Zvyšování věku odchodu do důchodu SPD v žádném případě nikdy nepodpoří,“ zdůraznila místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková (SPD).

Odblokovat situaci

Prezident by chtěl nyní zamrznuté jednání mezi vládou a opozicí odblokovat. Na příští týden si pozval Jurečku, další týden by chtěl jednat i s opozicí. Pokud nenajde shodu, plánuje společné jednání. „Prezident už několikrát vyjádřil názor, že takto důležitý zákon by měl mít širší podporu ve sněmovně tak, aby překračoval horizonty voleb. Je to zákon, který je důležitý pro každého občana,“ zdůvodnil Kolář.

„Samozřejmě je potřeba s tím opozici seznámit, popřípadě reflektovat i nějaké závěry, které dávají smysl,“ řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). „Dlouhodobost důchodové reformy je důležitá. Je to udržení systému a je v našem zájmu, aby nepřišla jakákoliv další vláda a ty parametry zcela nezměnila,“ míní ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Vláda by měla podle Jurečky schválit důchodovou reformu do konce března. Poslanci by ji měli začít projednávat v dubnu.