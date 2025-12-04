Předsedou konference rektorů bude Pospíšil z VŠCHT


Novým předsedou České konference rektorů bude rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil, který nyní zastává post místopředsedy. Pospíšila ve čtvrtek v Olomouci v tajné volbě jednomyslně zvolilo plénum konference rektorů. Ve funkci nahradí Milenu Králíčkovou z Univerzity Karlovy. Funkční období předsedy České konference rektorů je dvouleté.

Králíčková vede reprezentaci vysokých škol od srpna 2023, předsedkyní byla opět zvolena letos v červnu. V říjnu ji ale akademický senát nepotvrdil ve funkci rektorky Univerzity Karlovy. Od února nejstarší českou univerzitu povede analytický chemik Jiří Zima. Pospíšil nahradí Králíčkovou v čele konference rektorů taktéž od února.

„Této pocty si moc vážím, bude to ale náročné období sestavování nové vlády, ministerstvo (školství) bude mít nové vedení a musí se nastavit všechny politiky, jak mají jednotlivé rezorty fungovat a jak se budou rozdělovat finance,“ řekl Pospíšil po zvolení do čela České konference rektorů.

Novým rektorem UK byl zvolen Jiří Zima
Zvolený rektor Univerzity Karlovy Jiří Zima

Priority: Zákon o vysokých školách a stabilita financí

Mezi priority zařadil nový zákon o vysokých školách, který má v návrhu programového prohlášení nová vládní koalice. „Měl by se týkat hlavně řízení segmentu vysokých škol. To je naprosto kruciální,“ upozornil Pospíšil, podle kterého bude nutné novelu řádně prodiskutovat.

Konference rektorů bude klást důraz také na financování vědy a výzkumu na veřejných vysokých školách. Rektoři chtějí jednat s novým ministrem financí o zajištění stability financování škol ve střednědobém horizontu.

Pavel má výhrady ke způsobu přijímaní vysokoškolské novely
Prezident Petr Pavel

„Současný stav, kdy na jeden rok peníze máme a na další rok je hluboký propad a začíná se vyjednávat zase od nuly, je velmi stresující. Vůbec to nepomáhá strategickému řízení vysokých škol,“ upozornil Pospíšil.

Vysoké školy by se podle Pospíšila měly také snažit získat víc peněz ze soukromých zdrojů například spoluprací s průmyslovými podniky či z evropských fondů. „Musíme spolupracovat, umět podat vhodně napsané projekty a pozitivně lobovat u zahraničních poskytovatelů,“ podotkl Pospíšil.

Rektoři vyzvali budoucí vládu, aby finance na vědu a výzkum nekrátila

Česká konference rektorů v Olomouci vyzvala budoucí vládu, aby při sestavování státního rozpočtu na příští rok respektovala návrh výdajů na výzkum, vývoj a inovace, který letos v červnu předložila Rada pro výzkum, vývoj a inovace.

Reakce rektorů souvisí s nedávným vládním opatřením, kterým byly z rozpočtů významných poskytovatelů výrazně odebrány prostředky určené na podporu vědy a výzkumu. Konference rektorů to označila za nešťastný krok ohrožující budoucí financování tuzemského výzkumu, vývoje a inovací.

Podle Pospíšila se jedná o odebrání zhruba půl miliardy korun. „Dnes (ve čtvrtek) jsme o tom dlouze diskutovali s panem ministrem (školství v demisi Mikulášem Bekem, STAN), podle kterého se jedná o nespotřebované výdaje a nehrozí, že by letos někomu chyběly. Otázka samozřejmě ale je, že by tyto peníze mohly být využity jako rezerva pro nové grantové soutěže v příštím roce,“ podotkl Pospíšil.

Plénum České konference rektorů dále schválilo změnu svého statutu, díky které mohl být rozšířen počet členů předsednictva o jednoho místopředsedu, tedy z dosavadních pěti na šest. Novými místopředsedy byli v doplňovacích volbách zvoleni rektorka Akademie múzických umění v Praze Ingeborg Radok Žádná, rektor Vysokého učení technického v Brně Ladislav Janíček a rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Lávička.

Vláda v demisi pošle přepracovaný rozpočet sněmovně 17. prosince, uvedl Jurečka
Brífink po jednání vlády v demisi o rozpočtu

