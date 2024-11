Pozůstalí by měli získat větší podporu státu, shodli se politici a organizace

Veronika Maxiánová ovdověla nečekaně před dvěma lety. Její manžel měl autonehodu, bylo jí 28 let a měli dvouletého syna. „Na účet partnera se nedostanete ten den. Co manžel zemřel, tak já jsem zůstala s dvěma tisíci na účtu a vy máte hypotéku na krku, úvěr na krku,“ popsala vdova v dokumentu ČT Spojila nás smrt.

Záhy vyhledala pomoc Nadačního fondu Vrba. Zkušenosti teď sdílela i ve sněmovně. „Já jsem moc ráda, že se dostává do povědomí to, že vdovství se týká i mladých lidí v produktivním věku. Mně velmi pomohly Vrběnky, které i pomáhaly s péčí o syna, tohle by bylo fajn, kdyby se dostalo do systému,“ upozornila Maxiánová.