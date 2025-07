Povrchové prameniště bude pitnou vodou zásobovat celý Libňatov

Dobrovolníci roky udržovali a čistili povrchové prameniště v Libňatově na Trutnovsku. Voda z něj však tekla bez užitku do potoka. Nyní se to obec rozhodla změnit. Voda je totiž velmi kvalitní, a tak ji začala využívat jako pitnou. Přes čerpací stanici míří voda z místního prameniště do asi dvou stovek libňatovských odběrných míst, kompletně pak bude obec zásobována během několika týdnů. Po přepojení by zde měli vyrábět vodu za desetikorunu, zatímco nyní ji kupovali za necelých 25 korun. Úspora pro obec má být přibližně čtvrt milionu ročně.