Téměř dvě stě padesát bojových vozidel pěchoty CV90 bude vedle nových tanků základem těžké brigády. Vedoucí projektu pořízení obrněnců Ctirad Gazda označuje jejich nákup za „posun sedmé brigády z 20. do 21. století“, vozidla švédské výroby považuje za nejmodernější. Podle ředitele rozvoje sil ministerstva obrany Petra Milčického bude životnost CV90 minimálně třicet let. Deset strojů má do Česka přijet za rok, další budou postupně přibývat do roku 2030.
Posun těžké brigády do 21. století, popsal nákup obrněnců CV90 vedoucí projektu
3 minuty