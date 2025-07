Policie obvinila osm lidí kvůli pašování drog do věznice Nové Sedlo

Lounští kriminalisté obvinili osm lidí z různých částí Česka kvůli pašování drog do věznice Nové Sedlo. Dva z obviněných jsou již ve výkonu trestu. Některé členy organizované skupiny pojily i rodinné vazby. Obviněných je sedm mužů ve věku od sedmadvaceti do sedmapadesáti let a jedna devětašedesátiletá žena. Všem hrozí až deset let vězení. Informoval mluvčí lounských policistů Jakub Mareš.