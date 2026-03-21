Podmínky řidičáku na zkoušku porušilo přes tři tisíce řidičů

Podmínky takzvaného řidičáku na zkoušku během prvních dvou let od jeho zavedení porušilo 3260 začínajících řidičů, vyplývá z dat, která poskytl ČT mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Téměř šedesát procent případů souviselo s řízením pod vlivem návykových látek. Řidičák na zkoušku se vztahuje na nové řidiče po dobu dvou let od získání průkazu. Pokud se v tomto období dopustí závažného přestupku, musí absolvovat dva preventivní kurzy.
Řidičákem na zkoušku za dva roky fungování prošlo 437 280 lidí. Do nového režimu od ledna 2024 spadli i ti, kteří získali průkaz v předchozích letech a v době změny zákona jim ještě neuplynula potřebná dvouletá lhůta. Podmínky porušilo celkem 3260 nových řidičů.
Většina porušení, konkrétně 2227 případů, souvisela s řízením pod vlivem návykových látek. Nejčastěji šlo podle statistik o přestupek ohrožení pod vlivem návykové látky, odmítnutí podrobit se vyšetření na její přítomnost nebo nezastavení vozidla na signál či pokyn policie.
Za spáchání šestibodového přestupku musí začínající řidič projít dopravně-psychologickým pohovorem a školením v autoškole. Podle přehledu z webu BESIPu může takový řidič jezdit dál, pokud však tento program do tří měsíců nedokončí, o průkaz přijde. Řidič, který spáchá přestupek se zákazem činnosti, pak nesmí za volant usednout vůbec a absolvování kurzu je pro něj nezbytnou podmínkou pro návrat k řízení po vypršení trestu.
„Ve skupině se obvykle sejdou řidiči s různými typy přestupků, zpravidla jde o alkohol, THC, někdy i pervitin, dále rychlost, jízda na červenou, mikrospánek či dopravní nehoda,“ popsala dopravní psycholožka Irena Wagnerová, která vede dopravně-psychologické pohovory s chybujícími začátečníky.
Náprava stojí až šestnáct tisíc
Dopravně-psychologický pohovor vyjde podle psycholožky Wagnerové zhruba na čtyři až šest tisíc korun. Samotné školení v autoškolách je ještě dražší. Podle Ondřeje Horázného z Autoškoly Horázný kurz stojí devět tisíc devět set korun, zatímco Pavel Greiner za Autoškolu King uvedl cenu osm tisíc korun.
„Cenu školení začínajících řidičů a dopravně psychologického pohovoru nestanovují právní předpisy a určuje ji trh,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
Pohovor s dopravním psychologem trvá čtyři hodiny a skládá se z individuálního rozhovoru a následné skupinové diskuse s dalšími řidiči. Podle Wagnerové se při něm probírá například příčina přestupku, rizika návykových látek či nejčastější příčiny nehod. „Vidíme, že přes počáteční averzi a zlobu účastníků na systém nakonec vnímají program jako přínosný s tím, že jim pomohl otevřít oči, uvědomit si rizika svého chování a změnit ho,“ tvrdí Wagnerová.
Na pohovor navazuje školení v autoškole, které trvá pět vyučovacích hodin. Například v Autoškole Horázný začíná jednou hodinou teorie, při níž instruktor s řidičem rozebírá okolnosti přestupku a zásady defenzivní jízdy. Následují tři hodiny praktické jízdy v běžném provozu a závěrečná hodina vyhodnocení chování řidiče.
Řidičák na zkoušku jako prevence
Podle Horázného má tento systém výrazný preventivní vliv. „Začínající řidič namísto toho, aby pozbyl řidičské oprávnění, dostává takzvanou druhou šanci a je to pro něho poslední varování,“ poznamenal.
Podobnou zkušenost popsal i Pavel Greiner z Autoškoly King. Podle něj většina účastníků kurzů nejsou typičtí problémoví řidiči. „Z praxe zjišťujeme, že většina u nás přítomných nejsou žádní alkoholici, agresoři, raubíři a podobně, ale udělali většinou chybu v tom, v čem se například v autoškole nesetkali a v praxi tolik také ne,“ vysvětlil.
Cílem programu je podle BESIPu motivovat začínající řidiče v prvních dvou letech k bezpečnému chování na silnicích, případně s nimi dále pracovat, když pravidla poruší. Podle ministerstva dopravy je zatím na jednoznačné vyhodnocení systému brzy. „Po dvou letech fungování lze program hodnotit pouze částečně,“ podotkl mluvčí resortu Jemelka.
Dostupná data podle něj ukazují, že systém řidičského průkazu na zkoušku se v praxi využívá a vede k nápravným opatřením u řidičů, kteří se hned na začátku praxe dopustí závažného porušení pravidel. Celkový dopad na bezpečnost silničního provozu podle něj bude možné objektivně posoudit až s delším časovým odstupem.