Podmínky řidičáku na zkoušku porušilo přes tři tisíce řidičů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Podmínky takzvaného řidičáku na zkoušku během prvních dvou let od jeho zavedení porušilo 3260 začínajících řidičů, vyplývá z dat, která poskytl ČT mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Téměř šedesát procent případů souviselo s řízením pod vlivem návykových látek. Řidičák na zkoušku se vztahuje na nové řidiče po dobu dvou let od získání průkazu. Pokud se v tomto období dopustí závažného přestupku, musí absolvovat dva preventivní kurzy.

Řidičákem na zkoušku za dva roky fungování prošlo 437 280 lidí. Do nového režimu od ledna 2024 spadli i ti, kteří získali průkaz v předchozích letech a v době změny zákona jim ještě neuplynula potřebná dvouletá lhůta. Podmínky porušilo celkem 3260 nových řidičů.

Většina porušení, konkrétně 2227 případů, souvisela s řízením pod vlivem návykových látek. Nejčastěji šlo podle statistik o přestupek ohrožení pod vlivem návykové látky, odmítnutí podrobit se vyšetření na její přítomnost nebo nezastavení vozidla na signál či pokyn policie.

Návrh chce „povýšit" odmítnutí testu na alkohol a drogy na trestný čin
Za spáchání šestibodového přestupku musí začínající řidič projít dopravně-psychologickým pohovorem a školením v autoškole. Podle přehledu z webu BESIPu může takový řidič jezdit dál, pokud však tento program do tří měsíců nedokončí, o průkaz přijde. Řidič, který spáchá přestupek se zákazem činnosti, pak nesmí za volant usednout vůbec a absolvování kurzu je pro něj nezbytnou podmínkou pro návrat k řízení po vypršení trestu.

„Ve skupině se obvykle sejdou řidiči s různými typy přestupků, zpravidla jde o alkohol, THC, někdy i pervitin, dále rychlost, jízda na červenou, mikrospánek či dopravní nehoda,“ popsala dopravní psycholožka Irena Wagnerová, která vede dopravně-psychologické pohovory s chybujícími začátečníky.

Náprava stojí až šestnáct tisíc

Dopravně-psychologický pohovor vyjde podle psycholožky Wagnerové zhruba na čtyři až šest tisíc korun. Samotné školení v autoškolách je ještě dražší. Podle Ondřeje Horázného z Autoškoly Horázný kurz stojí devět tisíc devět set korun, zatímco Pavel Greiner za Autoškolu King uvedl cenu osm tisíc korun.

„Cenu školení začínajících řidičů a dopravně psychologického pohovoru nestanovují právní předpisy a určuje ji trh,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Řidičák na zkoušku už porušily desítky lidí, prohřešky se jim prodraží
Pohovor s dopravním psychologem trvá čtyři hodiny a skládá se z individuálního rozhovoru a následné skupinové diskuse s dalšími řidiči. Podle Wagnerové se při něm probírá například příčina přestupku, rizika návykových látek či nejčastější příčiny nehod. „Vidíme, že přes počáteční averzi a zlobu účastníků na systém nakonec vnímají program jako přínosný s tím, že jim pomohl otevřít oči, uvědomit si rizika svého chování a změnit ho,“ tvrdí Wagnerová.

Na pohovor navazuje školení v autoškole, které trvá pět vyučovacích hodin. Například v Autoškole Horázný začíná jednou hodinou teorie, při níž instruktor s řidičem rozebírá okolnosti přestupku a zásady defenzivní jízdy. Následují tři hodiny praktické jízdy v běžném provozu a závěrečná hodina vyhodnocení chování řidiče.

Řidičák na zkoušku jako prevence

Podle Horázného má tento systém výrazný preventivní vliv. „Začínající řidič namísto toho, aby pozbyl řidičské oprávnění, dostává takzvanou druhou šanci a je to pro něho poslední varování,“ poznamenal.

Podobnou zkušenost popsal i Pavel Greiner z Autoškoly King. Podle něj většina účastníků kurzů nejsou typičtí problémoví řidiči. „Z praxe zjišťujeme, že většina u nás přítomných nejsou žádní alkoholici, agresoři, raubíři a podobně, ale udělali většinou chybu v tom, v čem se například v autoškole nesetkali a v praxi tolik také ne,“ vysvětlil.

Autoškoly zdražují, argumentují stoupajícími náklady na platy i auta
Cílem programu je podle BESIPu motivovat začínající řidiče v prvních dvou letech k bezpečnému chování na silnicích, případně s nimi dále pracovat, když pravidla poruší. Podle ministerstva dopravy je zatím na jednoznačné vyhodnocení systému brzy. „Po dvou letech fungování lze program hodnotit pouze částečně,“ podotkl mluvčí resortu Jemelka.

Dostupná data podle něj ukazují, že systém řidičského průkazu na zkoušku se v praxi využívá a vede k nápravným opatřením u řidičů, kteří se hned na začátku praxe dopustí závažného porušení pravidel. Celkový dopad na bezpečnost silničního provozu podle něj bude možné objektivně posoudit až s delším časovým odstupem.

Loni zemřelo na českých silnicích 421 lidí, nejméně od roku 1961
Slovinské volby mohou vrátit k moci Janšu, vláda viní izraelskou firmu z vměšování

Slovinské volby mohou vrátit k moci Janšu, vláda viní izraelskou firmu z vměšování

před 2 hhodinami
Babiš po incidentu v Pardubicích vyzval firmy k zabezpečení areálů

Babiš po incidentu v Pardubicích vyzval firmy k zabezpečení areálů

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Ceny ropy v pátek nejprve klesaly, pak znovu zamířily vzhůru

Ceny ropy v pátek nejprve klesaly, pak znovu zamířily vzhůru

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Zemědělci postupně pociťují dopady války na Blízkém východě

Zemědělci postupně pociťují dopady války na Blízkém východě

před 12 hhodinami
Zemřel Chuck Norris

Zemřel Chuck Norris

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Americká stanice CBS News ukončuje po téměř sto letech svoje rádio

Americká stanice CBS News ukončuje po téměř sto letech svoje rádio

před 14 hhodinami
Asie může začít agresivně vykupovat energetické zdroje, míní Niedermayer

VideoAsie může začít agresivně vykupovat energetické zdroje, míní Niedermayer

před 14 hhodinami
Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii

Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Přes zimu se zloději vloupali do 213 chat. Případů je méně než v minulosti

Letošní zimu řešili policisté 213 případů vloupání do víkendových chat, o třicet méně než zimu loňskou. Vyplývá to z policejních statistik. Celková škoda letos vystoupala na více než čtyři a půl milionu korun. Nejvíce případů řešila policie ve Středočeském kraji. Počty vloupání do rekreačních objektů klesají už několik let. Například před pěti lety jich bylo téměř dvakrát víc než letos. Vliv na to podle policie i odborníků má lepší zabezpečení chat i fakt, že stále více lidí využívá objekty k trvalému pobytu.
Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu

Čtrnáct států včetně Česka se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Píše o tom agentura Reuters. Státy v prohlášení také vyzývají k zastavení íránských vzdušných útoků i dalších pokusů tento průliv zablokovat. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zdůraznil, že prohlášení má politický, nikoli vojenský charakter.
Babiš po incidentu v Pardubicích vyzval firmy k zabezpečení areálů

Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání Bezpečnostní rady státu vyzval v souvislosti s požárem v Pardubicích firmy vyrábějící vojenský materiál, aby si zabezpečily své areály na úrovni nejvyšších technologií. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) řekl, že nemá informace o tom, že by hrozilo další nebezpečí. Policejní prezident Martin Vondrášek upřesnil, že vyšetřovatelé mají čtyři verze vzniku požáru, všechny pracují s úmyslným zaviněním, které „mají v podstatě za prokázané“. Incident vyšetřuje jak policie, tak tajné služby.
Zemědělci postupně pociťují dopady války na Blízkém východě

Konflikt na Blízkém východě postupně dopadá i na české zemědělce. Kvůli současné situaci totiž rychle zdražují vstupní náklady. Výrazně vzrostla nejen cena nafty, ale také průmyslových hnojiv. V dalších měsících proto zřejmě porostou i ceny zboží v obchodech.
Ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu

Ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu (ČSBS), uvedl pro Českou televizi náměstek ministra obrany Radovan Vích (SPD). Minulá vláda zdůvodňovala přerušení spolupráce mimo jiné netransparentním hospodařením svazu. Spolek dříve také čelil kritice za kontroverzní výroky svého předsedy Jaroslava Vodičky, který byl v minulosti krajským zastupitelem v Ústeckém kraji za koalici SPD a Strany práv občanů.
Lidé v obci u Prahy mohou opět pít vodu z řadu. Po více než týdnu

Lidé v Holubicích mohou po více než týdnu pít vodu z řadu, podle rozborů je zdravotně nezávadná. Vodu minulý týden ve čtvrtek kontaminovaly chemikálie, šlo o výpary z nátěrů při údržbě vodojemu. Hygienici doporučují, aby lidé ve všech domácnostech a na všech odběrových místech vodu odtočili, odtékat by měla přibližně pět minut, informovala v pátek mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová. Kontroly vody a odběr vzorků budou pokračovat i příští týden, upozornily Středočeské vodárny na webu obce.
Hasiči zlikvidovali požár haly v Pardubicích

Požárem haly v Pardubicích se začala zabývat centrála proti terorismu, prověřuje podezření na teroristický útok. K zapálení se přihlásila konkrétní skupina. Ta se podle prohlášení na internetu označuje za mezinárodní organizaci a svůj čin dává do souvislosti s válkou v Gaze. Skladovací hala vzplála časně ráno a oheň se rozšířil na vedlejší administrativní budovu. Hasiči v pátek odpoledne uvedli, že už požár zlikvidovali. Podle Miroslava Poláka z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje nebylo v hale nic, co by souviselo s vlastní výrobou. Uvnitř byl uskladněn hlavně stavební materiál připravený na chystanou rekonstrukci.
