Řidičák na zkoušku už porušily desítky lidí, prohřešky se jim prodraží

Téměř devadesát řidičů od začátku roku porušilo režim řidičského průkazu na zkoušku, sdělilo České televizi ministerstvo dopravy. Speciální dvouleté zkušební období od letošního roku platí pro všechny, kteří získali svůj první řidičský průkaz. Chybující začínající řidiče tak čeká psychologický pohovor a školení pro začátečníky v autoškole. Ta podle zjištění ČT vyjdou až na čtrnáct tisíc korun, prohřešky se tedy prodraží. Pokud do tří měsíců nedoloží potvrzení o absolvování náležitostí, musí řidičský průkaz odevzdat na obecním úřadu.

Už téměř devadesáti z nich se to nepovedlo a chybovali — nejčastěji tím, že vjeli na železniční přejezd, nezastavili na pokyn policisty nebo řídili auta s nebezpečnou poruchou. Aby řidičák získali zpátky, musí proto hříšníci absolvovat pohovor s psychologem a školení začínajících řidičů.

Nové řidiče ale čeká také návrat do autoškoly, alespoň na pět lekcí, které musí absolvovat s instruktorem. Na první hodině instruktor s řidičem nejdříve probere jeho chování, poté následuje praktická část. „Praktická část nám pomůže žadatele hříšníka lépe poznat a odhalit.

Aby o řidičský průkaz úplně nepřišli, budou muset začínající chybující řidiči sáhnout hlouběji do peněženky. Podmínky, které stanovuje zákon, nejsou levnou záležitostí. Cena sezení u psychologa se pohybuje v rozmezí od dvou do čtyř tisíc korun. Kurz začínajícího řidiče pak vyjde od pěti do deseti tisíc.

Režim řidičského průkazu na zkoušku platí v Česku od začátku roku. Týká se všech řidičů, kteří mají řidičský průkaz méně než dva roky. Tedy i těch, kteří jej získali mezi lety 2022 a 2023. Tito řidiči nesmí během dvouletého zkušebního období spáchat závažný dopravní přestupek. Těmi jsou například přestupky hodnocené šesti body.

V případě spáchání takového přestupku, bude dotyčný vyzván, aby do tří měsíců doložil splnění psychologického pohovoru a školení. V opačném případě nebude moci nadále řídit a svůj řidičský průkaz odevzdá obecnímu úřadu. Pokud však pohovor a školení úspěšně dokončí, běží mu zkušební lhůta dál.