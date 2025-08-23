Do Poslanecké sněmovny letos kandiduje 4473 lidí – 3073 mužů a 1400 žen. Oproti minulým volbám se lehce zvýšil jejich průměrný věk, také třeba klesl počet vysokoškolsky vzdělaných kandidátů. Letošní volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října.
Podívejte se, kolik let je kandidátům do sněmovny a jaké mají tituly
2 minuty
Proti předchozím volbám se průměrný věk kandidátů mírně zvýšil. Teď to je přes 49 let.
Skoro polovina kandidátů uvedla, že má vysokoškolský titul. Vysokou školu má tedy přes 44 procent kandidujících. V roce 2013 byl tento podíl nejvyšší, přes 48 procent.
Nejčastěji uváděný titul je inženýr. Zkratku Ing. má před jménem 749 kandidátů. Magisterský titul Mgr. napsalo 688 lidí. Mezi nejčastější patří i titul bakalář, Ph.D., nebo MUDr. Skoro 150 kandidátů uvedlo i titul MBA – ten ale není vysokoškolský. Ve sněmovně chce zasednout i patnáct profesorů.
Do voleb jde i většina stávajících poslanců. Ze současných dvou set zákonodárců chce v dolní komoře pokračovat 168 z nich.