Počet výdejních boxů roste. Dopravci plánují další rozšíření

Podobné plány na rozšiřování má i další přepravce. „My těch boxů máme teď přes dva tisíce. Do konce letošního roku jich chceme mít asi dalších pět set,“ nastínil generální ředitel DPD CZ Miloš Malaník.

„Vidíme, že je to určitě trend, který je na vzestupu. V letošním roce před sezonou bychom chtěli provozovat více než dva tisíce vlastních parcelboxů a na konci příštího roku kolem čtyř tisíc,“ řekl generální ředitel PPL CZ Petr Horák.

Do výdejních boxů investují v podstatě všechny přepravní společnosti a také některé e-shopy. Poptávka je totiž vysoká. Vůbec nejvíc boxů má Zásilkovna – téměř čtyři tisíce.

Některé firmy výdejní boxy sdílí. To je případ například České pošty, která vlastní řešení nemá a ani ho neplánuje. „Rozhodli jsme se jít cestou sdílení kapacit u jiných boxů, takže to jsou smluvní partneři. Ta cesta se ukázala jako efektivnější jak technicky, tak po finanční stránce,“ zdůvodnil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Firmy ale doručují i na jiná výdejní místa – v obchodech, na poště nebo v boxech dalších firem.

Tržby e-shopů vzrostly

Čísla z maloobchodu ukazují, že výdejní síť je potřeba posilovat – Češi se totiž po útlumu vrátili k nákupům na internetu. V březnu vzrostly tržby e-shopům a zásilkovým obchodům skoro o patnáct procent. A na to, že by další útlum měl přijít, to podle oslovených přepravních společností zatím nevypadá.

Že se útraty Čechů na internetu zvyšují, dokládají i čísla Asociace pro elektronickou komerci. V dubnu za zboží v průměru zaplatili v on-line obchodech 4700 korun – asi o sedm set více než v jednotlivých měsících prvního čtvrtletí.

Nebojí se ani zkoušet nové obchody – čtyři z deseti nakupujících jen v letošním prvním čtvrtletí zvolili pro svůj nákup dosud nevyzkoušený e-shop.