Primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO), jehož vynesly preferenční hlasy voličů z předposledního místa kandidátky do Poslanecké sněmovny, se do několika dní vzdá poslaneckého mandátu. Oznámil to v pátek na Facebooku. Za Plzeň chce bojovat dál jako primátor, napsal.
Plzeňský primátor z ANO se vzdá poslaneckého mandátu
Zarzycký na předposledním 19. místě kandidátky dostal 12 103 preferenčních hlasů, což je nový rekord v počtu preferenčních hlasů udělených v Plzeňském kraji v parlamentních volbách. Celkem 10 401 voličů posunulo zakroužkováním hejtmana a dosavadního poslance Kamala Farhana z poslední pozice kandidátky ANO na druhé místo. Zatímco Farhan se celou dobu netajil tím, že chce pokračovat v práci poslance, Zarzycký se po volbách nevyjádřil. Uvedl ale, že chce pracovat především pro Plzeň.
Zásadní pro něj bylo, jak se nově navržená vláda postaví k otázkám bezpečnosti, kterými se jako primátor dlouhodobě zabývá. Věnoval se opakované kriminalitě nebo opakovanému páchání přestupků nepřizpůsobivými lidmi i problematikou cizinců a usiloval o úpravu zákona.
Své případné působení v parlamentu spojoval s tím, jaké bude mít nová vláda priority, koaliční partnery a zda někdo z kolegů poslanců bude jeho požadavky ve sněmovně zastávat. „Nebo jestli si to budu muset jít prosadit a odpracovat sám,“ řekl v sobotu Zarzycký.
Zarzyckému prý záleží na změně legislativy v oblasti bezpečnosti
V pátečním příspěvku, v němž oslovuje obyvatele Plzně, uvedl, že vzhledem k velké podpoře a počtu preferenčních hlasů nebylo jeho rozhodování jednoduché. „Vím, čeho chceme dosáhnout v Plzni, a vím, že například v oblasti bezpečnosti to není jen o komunální politice, ale také o změně legislativy, o kterou už přes dva roky usilujeme. Pevně věřím, že s novou vládou se nám k úpravě zákonů otevírá mimořádná příležitost,“ uvedl.
Na rozdíl od minulé vlády, u níž se mu změna legislativy nepodařila prosadit, je nyní podle svých slov optimista. „Vím, že jsem si dal chvíli na čas, ale bylo fér s tímto nejdříve seznámit kolegy a domluvit se s nimi na věcech, které chci prosadit,“ dodal.
Volby do Sněmovny v Plzeňském kraji vyhrálo ANO, získalo 37,31 procenta a pět poslanců. Na druhém místě je koalice SPOLU, má 20,99 procenta a tři poslance. Třetí STAN dostal 10,62 procenta hlasů, což znamená jednoho poslance, SPD má 8,88 procenta hlasů a jednoho poslance. Na pátém místě skončili Piráti s 7,78 procenta hlasů a jedním křeslem. Šestí Motoristé dostali 7,16 procenta hlasů a jeden mandát.
Prvním náhradníkem na kandidátce ANO je Vlastimil Hebr, který byl původně na 4. místě.