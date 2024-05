Plastiku Moskva–Praha není třeba upravovat, vysvětlující tabulka stačí, shodli se Kasl s Vladimírem 518

Architektura a výtvarné umění mají být v harmonii

„Umění ve veřejném prostoru je třeba se nebát, ale přistupovat k němu uměřeně,“ řekl v pořadu Kasl, který byl jmenován předsedou poradní komise Rady hlavního města Prahy pro výtvarné umění ve veřejném prostoru. Některá díla ale městské prostředí zavalují, míní.

I podle Vladimíra 518 umění do veřejného prostoru, a tedy i metra, patří. Velkou roli ale hraje to, zda je správně vybraný architekt, který má dobré pole možností a osloví vhodného výtvarníka. Pokud jsou dobré podmínky, propojení výtvarného díla a architektury za to stojí, míní. „Mám ale pocit, že se nám to přestalo dařit,“ dodává.

Výtvarné dílo má být pointou či podstatou logiky poskládání prostoru, architekt a výtvarník musí od začátku spolupracovat a plastika či jiné výtvarného dílo nemůžou být do prostoru dodány až po dokončení stavby, ale musí být jeho integrální součástí, míní Vladimír 518. S tím souhlasí i Kasl.