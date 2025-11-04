Okamura není způsobilý pro funkci předsedy sněmovny, míní Pláteník


Pro funkci předsedy Poslanecké sněmovny není nominovaný šéf SPD Tomio Okamura způsobilý, prohlásil poslanec a místopředseda KDU-ČSL Václav Pláteník v pořadu Interview ČT24. Proto jeho strana staví kandidaturu někdejšího místopředsedy dolní komory Jana Bartoška (KDU-ČSL). Upozornil, že šéf sněmovny po dvou nespěšných pokusech o sestavení vlády vybírá, kdo to zkusí potřetí. „My jako KDU-ČSL jsme nešli do politiky, abychom nic nedělali,“ dodal poslanec. Zároveň připustil, že je potřeba respektovat, že parlamentní volby vyhrály strany vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů, což se podle něj děje. Pořad moderoval Daniel Takáč.

Okamura není způsobilý pro funkci předsedy sněmovny, míní Pláteník

Pavel: Úlohou politiků je vytvářet podmínky pro nejlepší vztahy Česka a Slovenska

Prezident Petr Pavel přivítal v pražském Obecním domě svůj slovenský protějšek Petera Pellegriniho. Česká hlava státu po setkání uvedla, že „občané očekávají, že vztahy mezi Českem a Slovenskem budou co nejlepší“. Úlohou politiků je dle něj vytvářet k tomu co nejlepší podmínky. Slovenský prezident má na programu ještě jednání s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, který od nedávných sněmovních voleb skládá vládu s hnutím SPD a Motoristy.
15:45Aktualizovánopřed 34 mminutami

Po měsíci od voleb se vznik nové vlády zatím odsouvá

Vznik nové vlády se po měsíci vyjednávání odsouvá nejdříve na konec listopadu. Lídři ANO, SPD a Motoristů sice už dokončili programové prohlášení a podepsali koaliční smlouvu, s představením jmen ministrů ale vyčkávají. Podle členů končící vlády potřebuje Andrej Babiš (ANO) čas na to, aby vyřešil svůj střet zájmů.
před 40 mminutami

Soudce Kafku propustili z vazby

Krajský soud v Ostravě propustil brněnského soudce Romana Kafku z vazby, kde byl od dubna v souvislosti s možnými podvody. Před zadržením se obviněný ukrýval v Chorvatsku. Nyní už útěk podle soudu nehrozí. Soud nepožadoval kauci. Stačilo, že se za Kafku zaručila manželka. Kriminalisté Kafku viní z toho, že ve letech 2022 až 2025 neoprávněně získal od několika lidí peníze, čímž způsobil škodu přes 12 milionů korun. Ve vězení může strávit deset let.
17:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Karlovarský kraj povede dočasně Hurajčík, nový hejtman má být v prosinci

Karlovarský kraj povede prozatím po úterní rezignaci dosavadní hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) její první náměstek Martin Hurajčík (ANO). Spolupracovat bude s náměstkem Petrem Kubisem (ANO). Mandát krajské zastupitelky si Mračková Vildumetzová ponechá. O novém hejtmanovi rozhodne zastupitelský klub ANO, který má v krajském zastupitelstvu většinu. Chybějící radní i nový hejtman budou zvoleni na zasedání 8. prosince. Mimořádné zastupitelstvo se zatím neplánuje.
před 4 hhodinami

Po zásahu v sídle VZP policisté obvinili třináct lidí

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili po pondělním zásahu v sídle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) třináct lidí, uvedl dozorující státní zástupce Miloš Klátik. Zároveň potvrdil dřívější informace, že se VZP nachází v pozici poškozené. Skupinu vyšetřovatelé viní z porušení pravidel hospodářské soutěže, praní peněz či úplatkářství. Policisté při zásahu, který se týkal IT zakázek zadávaných VZP, zadrželi devatenáct lidí.
16:11Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Zemřel kardinál Dominik Duka

Ve věku 82 let zemřel emeritní pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Oznámilo to pražské arcibiskupství. Duka byl pražským arcibiskupem víc než dvanáct let do roku 2022. V čele katolické církve vyjednal církevní restituce. Od prezidenta Miloše Zemana obdržel v roce 2016 Řád Bílého lva. Pohřební mše svatá se uskuteční 15. listopadu v pražské katedrále svatého Víta.
03:55Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Evropský úřad pro boj proti podvodům bude poprvé řídit Čech

Novým generálním ředitelem Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se stane Čech Petr Klement. O rozhodnutí Evropské komise informovala šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Klement byl dosud náměstkem evropské nejvyšší žalobkyně. Jde o historicky první případ, kdy se do čela protikorupčního úřadu postaví zástupce Česka.
13:05Aktualizovánopřed 6 hhodinami
