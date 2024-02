Ochrana před černým kašlem není celoživotní. Ročně se v Česku dobrovolně přeočkuje až třicet tisíc dospělých

Přeočkovat desetiletou dceru na černý kašel nechala dřív, než plánovala, i Lucie Dušáková z Českých Budějovic. „Ptala jsem se pediatričky, jestli mám už teď nechat přeočkovat dceru Simonu, které bude v červnu jedenáct let. V ordinaci mi řekli, že tedy nemusíme čekat až na pravidelnou prohlídku a můžeme očkovat už teď,“ vypráví Lucie.

Pro vakcínu pro dceru se Lucie rozhodla dobrovolně o něco dřív kvůli rostoucímu počtu případů v Jihočeském kraji. Právě v tomto regionu je nejvíce evidovaných případů černého kašle z celého Česka. Mezi dětmi ve věkové kategorii od jedenácti do čtrnácti let evidovala jihočeská hygiena podle Hany Bendíkové z tamní hygienické stanice přes třicet případů. Dětí do jednoho roku onemocnělo na jihu Čech od začátku roku pět, v celé republice podle SZÚ už třicet.