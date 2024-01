O očkování dětí proti covidu má v Česku zájem jen málo rodičů. Vakcíny jich využily desítky

O nové vakcíny proti covidu určené pro ty nejmenší není v Česku zájem. Do konce roku 2023 dostalo očkování pouhých 56 dětí, sdělilo ministerstvo zdravotnictví. Resort přitom v listopadu zajistil vakcíny Comirnaty od společnosti Pfizer pro celkem 1600 dětí, především pro ty chronicky nemocné. Jak ale zjistila Česká televize, ani rodiče takových pacientů o ně nejeví zájem. Lékaři jim navíc doporučují raději očkování proti chřipce.

„Nejsou to ani procenta, řádově jsou to desítky dětí, které rodiče nechají naočkovat,“ potvrzuje nízký počet zájemců o vakcinaci těch nejmenších pediatrička a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová. Stejná data má i ministerstvo zdravotnictví. „Zájem o očkování nejmenších dětí je minimální,“ podotýká mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Ze statistik ministerstva vyplývá, že od začátku listopadu do konce prosince minulého roku bylo proti covidu naočkováno 56 dětí. Resort přitom podle svých slov objednal 4800 dávek nové vakcíny, které vystačí pro 1600 pacientů ve věku od šesti měsíců do čtyř let. Očkování se podává ve třech dávkách a pro pacienty je zdarma.

„Dnes už je všem jasné, že covid u dětí probíhá většinou lehkým způsobem a jen výjimečně je přivede do nemocnice,“ vysvětluje primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý důvod, proč podle něj rodiče nenechávají své nejmenší proti covidu očkovat. Roli podle něj hraje i fakt, že s variantou omikron vymizel u dětí i obávaný postcovidový syndrom PIMS.

„Cílíme do skupin, ve kterých je riziko, že by děti mohly skončit v nemocnici se závažným průběhem,“ říká Cabrnochová. K takovým skupinám podle ní patří malí pacienti s chronickými, například neurologickými, onemocněními, nebo děti po transplantaci. „I problém s vykašlaváním při covidu může být pro takové dítě obrovský handicap,“ upozorňuje.