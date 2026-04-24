OBRAZEM: Historický konvoj připomněl v Praze výročí konce druhé světové války


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Konvoj historických armádních vozidel v centru Prahy v pátek připomněl 81. výročí konce druhé světové války. Před budovou velvyslanectví USA si mohli lidé zhruba desítku zrekonstruovaných vozů prohlédnout. Velvyslanec USA Nicholas Merrick ve svém projevu zdůraznil, že Česko a USA sdílejí společné hodnoty, zejména si váží svobody. Připomněl roli tuzemské komunity v počátcích Spojených států i americkou roli v dějinách Československa. Akce připomínající osvobození části Československa americkou armádou se koná pravidelně od roku 2005. Oslavy vyvrcholí na začátku května v Plzni.

Aktuálně z rubriky Domácí

Konvoj historických armádních vozidel v centru Prahy v pátek připomněl 81. výročí konce druhé světové války. Před budovou velvyslanectví USA si mohli lidé zhruba desítku zrekonstruovaných vozů prohlédnout. Velvyslanec USA Nicholas Merrick ve svém projevu zdůraznil, že Česko a USA sdílejí společné hodnoty, zejména si váží svobody. Připomněl roli tuzemské komunity v počátcích Spojených států i americkou roli v dějinách Československa. Akce připomínající osvobození části Československa americkou armádou se koná pravidelně od roku 2005. Oslavy vyvrcholí na začátku května v Plzni.
Bulharsko vydalo do Česka podezřelého ze žhářského útoku v Pardubicích

Člověk zadržený na území Bulharska v souvislosti s nedávným žhářským útokem v Pardubicích už je v Česku. Policie vůči němu nyní provádí úkony trestního řízení. Vydání se uskutečnilo v pátek, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu, uvedlo dozorující Vrchní státní zastupitelství v Praze.
ŽivěSněmovna se pře o to, kdo zákonem k regulaci cen pohonných hmot politikaří

Poslanci budou v pátek znovu schvalovat možnost regulace cen pohonných hmot vládním nařízením, opět ve stavu legislativní nouze. O cenách benzinu a nafty by tak už nerozhodovalo ministerstvo financí cenovými výměry. Kritici návrhu poukazují mimo jiné na to, že vůči nařízení vlády by nebyla možná obrana u správních soudů, ale jen u Ústavního soudu. Návrh zákona vetoval v týdnu Senát. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v pátek opozici osočila z politikaření. Senátor ODS Tomáš Goláň ve sněmovně řekl, že naopak politikaří kabinet.
Česko by mělo opustit model subdodavatelské ekonomiky, řekl Středula na sjezdu ČMKOS

V Praze začal dvoudenní sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Odboráři a odborářky na něm stanoví svou strategii do roku 2030 a zvolí si na příští čtyři roky vedení. O post předsedy největší odborové centrály v zemi se ucházejí tři kandidáti včetně dosavadního šéfa Josefa Středuly. Ten ve svém zahajovacím projevu mimo jiné řekl, že Česko by mělo opustit model podřízené subdodavatelské ekonomiky.
ŽivěZtratili jsme podporu obyčejných lidí, míní kandidát na šéfa lidovců Grolich

Čelo opoziční KDU-ČSL po dvou letech opustí Marek Výborný. Lidovci podle něho musí být „štítem proti populismu a stoupajícím trendům nezdravého národovectví“. Nástupcem končícího předsedy se podle nominací pro ostravský sjezd stane jihomoravský hejtman Jan Grolich. Je jediným kandidátem na nejvyšší stranickou funkci a během regionálních konferencí získal drtivou podporu. Na sjezdu padl i návrh na nominaci pražského politika Jana Wolfa. Ten však kandidaturu odmítl.
Stát podepsal s ČEZem memorandum o spolupráci na modulárních reaktorech

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podepsalo v pátek memorandum s energetickou společností ČEZ o spolupráci na vývoji modulárních reaktorů v Česku. Zařízení by se v budoucnu měla stát důležitou součástí tuzemského energetického mixu společně s velkými jadernými bloky, plynovými elektrárnami a obnovitelnými zdroji. Vedení ČEZu také uzavřelo smlouvu o provedení přípravných prací s britskou společností Rolls-Royce SMR na vývoj malých modulárních reaktorů.
Odbory žádají od Turka omluvu za výrok o úřednících jako parazitech

Odbory se ohradily proti výrokům vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka (za Motoristy), jenž na oslavě televize XTV označil úředníky za parazity, které Motoristé chtějí deratizovat. Používal i výrazy jako škodná či chátra. Odborový svaz státních orgánů a organizací očekává od premiéra Andreje Babiše (ANO) jasné odmítnutí takového vyjadřování a od Turka omluvu, jinak je připraven k právním krokům. Podobně se vyjádřil i předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.
Pilot, který se u Křivoklátu dostal nízko nad zem, ignoroval opakovaná varování

Kapitán portugalského letadla, které letos v lednu za špatné viditelnosti málem narazilo do země u Křivoklátu, ignoroval varování leteckých dispečerů i druhého pilota. Přístroje na palubě během letu z Lisabonu do Prahy fungovaly správně, ukázalo vyšetřování Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, napsal web Novinky.cz.
