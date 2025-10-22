O rozpočtu pro příští rok debatovali hosté Událostí, komentářů


před 55 mminutami|Zdroj: ČT24
40 minut
Události, komentáře: Debata o státním rozpočtu na rok 2026
Zdroj: ČT24

Spory mezi stávající vládou a nově vznikající koalicí ohledně státního rozpočtu na rok 2026 pokračují. Zástupci budoucí možné vlády po končícím kabinetu požadují, aby návrh rozpočtu na příští rok předložil i novým poslancům. Poté ho ve druhém čtení chtějí opravit. O tom, co bude chtít nová koalice s rozpočtem dělat, jestli předělat výrazně schodek, nebo jen přesouvat peníze, v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou diskutovali znovuzvolený poslanec Patrik Nacher (ANO) a znovuzvolený poslanec Jan Jakob (TOP 09). Své komentáře připojili také bývalý ministr financí Pavel Mertlík a bývalý ministr financí Ivan Pilip.

Zda zaslat rozpočet do sněmovny, vyhodnotí vláda v listopadu
Uprostřed premiér Petr Fiala (ODS) a vpravo ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS)

