O rozpočtu pro příští rok debatovali hosté Událostí, komentářů

40 minut
Spory mezi stávající vládou a nově vznikající koalicí ohledně státního rozpočtu na rok 2026 pokračují. Zástupci budoucí možné vlády po končícím kabinetu požadují, aby návrh rozpočtu na příští rok předložil i novým poslancům. Poté ho ve druhém čtení chtějí opravit. O tom, co bude chtít nová koalice s rozpočtem dělat, jestli předělat výrazně schodek, nebo jen přesouvat peníze, v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou diskutovali znovuzvolený poslanec Patrik Nacher (ANO) a znovuzvolený poslanec Jan Jakob (TOP 09). Své komentáře připojili také bývalý ministr financí Pavel Mertlík a bývalý ministr financí Ivan Pilip.