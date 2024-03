Novou hygienickou vyhlášku pro školy podle autorů změn provází dezinformace

Školám by se příští rok mohly navýšit kapacity díky nové hygienické vyhlášce. Ministerstvo zdravotnictví už vypořádalo připomínky. Kritikům vadila například možnost společných toalet pro chlapce a dívky a objevily se i obavy, že kolem mateřských škol budou chybět ploty. Podle autorů změn šlo často o dezinformace.

Mateřská škola v Přerově nad Labem už nyní vyjednala u hygienické stanice výjimku pro příští rok, aby mohla počet dětí ještě o několik navýšit. Teď jí v tom brání současná hygienická vyhláška, která uvádí počet žáků na toaletu.

„To je limit, přes který my se nemůžeme hnout, protože naše hygienické zázemí je sdíleno i se základní školou. Takže se děti ze školky spočítají dohromady s žáky základní školy,“ podotýká zástupkyně ředitele pro Mateřskou školu v Přerově nad Labem Radka Tomášková.



To už ale nová hygienická vyhláška určovat nebude. Usnadní jim také plánovanou přestavbu staré hospodářské budovy na školní klub, umožní jim spojit toalety pro chlapce a dívky, díky čemuž zdvojnásobí prostor, dětí se tam vejde čtyřiadvacet místo čtrnácti.



„Já to vnímám jako velice vstřícný a potřebný krok jako starosta a jako člověk, občan a člen Evropské unie v tom nevidím problém, protože se s tím běžně v zahraničí setkávám,“ uvedl starosta Přerova nad Labem Jiří Beneš (STAN).