Nezletilí těžko shánějí brigádu na léto. Některé to žene do šedé zóny

Někteří mladí lidé do osmnácti let mají problém sehnat na léto brigádu. Vyplývá to z vyjádření personálních agentur i samotných zájemců o přivýdělek. Poptávka i nabídka přitom jsou. Jenže zatímco zaměstnavatele odrazují omezení spojená s věkem, kdy nezletilí nemůžou například pracovat s penězi, uchazečům o brigády se zase nelíbí nabízené pozice. Někteří kvůli tomu volí raději práci načerno.

Podobnou zkušenost má také stejně stará Barbora z Brna, která se pokoušela sehnat brigádu v kavárně. „Je poměrně náročné něco takového najít, protože zaměstnavatelé hledají lidi, kteří mohou pracovat s alkoholem a za kasou.” Barboře trvalo sehnat práci skoro tři měsíce. „Řekla bych, že jsem psala až do deseti podniků. Několikrát se mi stalo, že v momentě, kdy jsem narazila na nějaký inzerát, tak do hodiny zmizel.”

Podle zákona nesmí lidé mladší osmnácti let manipulovat s alkoholem a penězi, pracovat v noci a dělat přesčasy, nebo vykonávat fyzicky náročné a rizikové práce.

Ještě složitější to podle Kubričana budou mít se sháněním brigády čtrnáctiletí, kterým nově umožňuje pracovat novela zákoníku práce v období letních prázdnin. Mohou vykonávat pouze takzvané lehké práce, jako je například roznášení letáků či úklid. „Z našeho úhlu pohledu je práce ve čtrnácti sci-fi. Nevíme, kde by se dokázali uplatnit,” řekl Kubričan.

Podle ředitele personální agentury Student Jana Zábranského se nachází hlavní překážka v zákoně. „Situace na trhu práce je taková, že jsou zde zákonná omezení, která těm mladším neumožňují dostat se do pracovního procesu,“ vysvětluje.

„Zaměstnavatelé nemají pro nezletilé vhodné podmínky. My jim často nemáme co nabídnout, protože nabídka je směrována pro starší osmnácti let,” dodává ředitel pracovní agentury Credit Czech Roman Kubričan.

Marketingový ředitel personální agentury Manpower group Jiří Halbrštát potvrzuje, že je těžké zprostředkovat brigádu uchazečům mladším osmnácti let. „U firem, které nám zadávají tyto poptávky, se většinou jedná o práci ve výrobě související s odpovědností, či ve skladu, kde jsou noční. Vždy tam bývá nějaký háček. Na trhu vidíme, že mladší brigádníci většinou pracují ne v korporacích, ale neformálním způsobem přes známé.”

Podle Zábranského pociťují firmy se sezónní špičkou v období léta každý rok nedostatek pracovníků. „Nedaří se jim pracovníky najít,” vysvětluje s tím, že o nabízené sezónní práce není velký zájem. Týká se to především práce v gastro provozech, turistickém ruchu nebo zemědělství.

Kvůli nedostatku vhodných brigád tak někteří mladí volí práci „načerno“. „Práci načerno dělám pořád. I moje současné místo v čajovně je načerno. Navíc mám hodinovou sazbu nižší, než je minimální mzda,” popisuje absolventka střední školy Nela. Podle personálních agentur je patrný celkový přesun části pracovního trhu do šedé zóny, který rostl s příchodem ukrajinských uprchlíků.

„Když si proklikáte všechny inzeráty, většinou narazíte na práci ve fastfoodu, ve výrobě a logistice, obchodních centrech či callcentrech. V létě to bývá nabídka v gastronomii a před Vánoci nabídka v maloobchodech. Hodně se to točí kolem těchto oborů a ne každý to chce dělat,” míní Halbrštát.

„I když je na trhu dostatek pracovních příležitostí, mladší generace preferuje flexibilitu, příjemné pracovní prostředí a méně náročnou a zároveň smysluplnou práci,” shrnuje generální ředitel společnosti Randstad Martin Jánský.

Zástupci personálních agentur se shodují, že mladí lidé mají často zkreslené představy o tom, co mohou a nemohou dělat za práci. „Oni omezení moc neřeší, ale bohužel my to jako zaměstnavatelé řešit musíme,” vysvětlil Kubričan.