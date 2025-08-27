Nelegálně chované šelmy by měly propadnout státu, navrhují ministři

Ministři životního prostředí a zemědělství plánují zpřísnit pravidla chovu šelem. Reagují tak na případy, kdy dravá zvířata žijí bez patřičných povolení a v nevhodných podmínkách. Mohla by pak propadnout státu, který je může snáz umístit jinde. Za stávající legislativy se o ně starají obce. Například v zookoutku Kletečná u Humpolce stále zůstávají nelegálně chované šelmy. Jde o šestnáct tygrů ussurijských, dva lvy a dvě pumy. „Důvod, proč odbor životního prostředí zasáhl a nařídil náhradní péči, je posudek, že stav zvířat se dramaticky zhoršil,“ říká mluvčí Humpolce Jiří Aujezdský. Přemístění šelem je ovšem kapacitní problém pro ostatní zařízení v zemi, která nemají samostatné výběhy. „Tato zařízení neplní českou legislativu. Především chovat kočkovité šelmy je v Česku zakázáno vyjma zoo od roku 2022,“ doplňuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
