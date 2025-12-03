Některé e-shopy přeprodávají dálniční známky s přirážkou

10 minut
Elektronické dálniční známky v roce 2026 opět zdraží. I to nahrává neoficiálním prodejcům, kteří je přeprodávají s výraznou přirážkou. Zdůvodňují to například tím, že za to zasadí nějaký strom, vyplývá z poznatků koordinátora služby VašeStížnosti.cz právního oddělení dTestu Martina Pitrona. Stává se také, že známku prodají, ale následně nedodají. Vzhled těchto e-shopů přitom může navodit dojem, že jde o oficiální prodejce. Navíc si platí za to, aby se jejich reklama zobrazila spotřebitelům ve vyhledávači na prvním místě. Tím zmatou mnohé řidiče, zaznělo ve vysílání Studia 6 České televize. Přitom oficiální e-shop je jediný: www.edalnice.cz.