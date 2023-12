Nástup Alzheimera se často nedaří zachytit včas. Pomoci by mohla nová aplikace

Alzheimerova choroba nebolí a ne vždy se její nástup podaří zachytit včas. S rozpoznáním prvních příznaků má pomoci nová aplikace. Na jejím vývoji pracovali odborníci z Pražského inovačního institutu společně s ČVUT a Národním ústavem duševního zdraví. Zatím si ji může vyzkoušet jen omezený počet lidí, přístupná všem by měla být už na jaře.

„Během těchto testů se sbírají i audiovizuální data, a dokonce i data haptická, to znamená z dotyku. Tato analýza umožní včasnou detekci, že se něco děje,“ doplnil spoluautor projektu Martin Brunovský z Národního ústavu duševního zdraví.

Aplikace pomáhá zachytit včas zhoršování pozornosti, paměti nebo i pohybu. Pomocí různých her, testů a kvízů dlouhodobě sleduje a porovnává, jak se stav daného uživatele vyvíjí. Například při jedné z her je úkolem uživatele dostatečně rychle lovit balonky určené barvy. „To má kontrolovat schopnost na rychlou reakci,“ ujasnila spoluautorka projektu z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky z ČVUT Olga Štěpánková.

Aplikace zvaná Cogni Trainee je vyvíjená na zařízení s úhlopříčkou displeje alespoň deset palců. „Nejde o technologickou věc, ale o ergonomii. Aby to pro seniory bylo komfortní k použití. Na telefonech by to bylo nevhodné,“ vysvětlil vedoucí vývoje aplikace Luboš Lukasík. K dispozici bude na všechny operační systémy, tedy Windows, Android i iOs.

Stáhnout se dá na webu www.cognitrainee.cz. V současné době si ji může ale vyzkoušet omezený počet uživatelů, dostupná všem a zdarma by měla být během čtyř měsíců.

Nemocných bude přibývat

Podle České alzheimerovské společnosti v Česku Alzheimerovou chorobou nebo dalšími typy demence trpí asi 180 tisíc lidí. Většinou se to týká těch nad 65 let, příznaky se ale mohou objevit už v mladším věku.

Nemocných bude kvůli postupnému stárnutí populace přibývat. Už za tři roky by jich dle odhadů lékařů mohlo být přes tři sta tisíc. „Správně léčených a diagnostikovaných je možná patnáct, dvacet procent. Máme tu obrovské množství pacientů a potenciálních pacientů, kteří nejsou správně a včas diagnostikováni,“ upozornil Brunovský.

Jako prevence fungují činnosti spojující jemnou motoriku s mentální námahou, jako je třeba učení se cizího jazyka, psaní rukou nebo hra na hudební nástroje. Důležité je i procvičování paměti, pohyb a zdravá strava.

Léky, které by dokázaly člověka úplně uzdravit, zatím nejsou. „Ale dostupné preparáty na trhu umí oddálit progresi a u již nemocných ji zpomalit. Včasným zahájením léčby poskytujeme člověku čas, který může trávit v domácím prostředí s příbuznými,“ doplnil Brunovský.