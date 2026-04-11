Náměstek MŠMT Kettner se omluvil Minářovi a Halíkovi za sdílení falešného snímku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Náměstek ministra školství Zdeněk Kettner (SPD) se veřejně omluvil předsedovi spolku Milion chvilek Mikuláši Minářovi a teologovi Tomáši Halíkovi za to, že před nedávnem sdílel jejich falešnou fotografii s obviněným z teroristického útoku kvůli zapálení průmyslové haly zbrojovky v Pardubicích. Na svém facebooku uvedl, že netušil, že se jedná o podvrh. Minář o omluvě informoval na síti X. Označil to za malou dobrou zprávu. Připomněl, že Kettnerovi předtím zaslal předžalobní výzvu. Spolek Milion chvilek požadoval náměstkovo odvolání.

„Pan Zdeněk Kettner (SPD) se po zaslání předžalobní výzvy konečně veřejně omluvil,“ uvedl Minář. Podle něj omluva představuje minimum a způsobená škoda sdílením falešné fotografie se celá nedá odstranit. „Jsem rád, že jsme to nenechali bez reakce. Jsem rád, že máme aspoň tenhle nástroj, že když jsou ty lži a informace takhle tvrdé, tak se můžeme bránit právně,“ řekl Minář.

Kettner koncem března po zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích sdílel na facebooku snímek, na kterém byli Minář a Halík s jedním z obviněných, jak se přátelsky drží kolem ramen. Falešný snímek vytvořila umělá inteligence. Náměstek ho později smazal. Minář žádal za šíření falešné fotografie veřejnou omluvu. Uvedl, že pokud se Kettner do týdne neomluví, pošle mu předžalobní výzvu. Náměstek se omluvil 7. dubna.

„Fotografii jsem ve svém příspěvku doplnil textem, který měl potvrzovat identitu osob zobrazených na fotografii. Příspěvek, jehož součástí byla uvedená fotografie, jsem odstranil, jakmile jsem se dozvěděl, že se jedná o podvrh. V době zveřejnění příspěvku jsem nevěděl, že se jedná o podvrh, a nebylo mým úmyslem sdílet cokoliv nepravdivého,“ uvedl Kettner.

Napsal, že dopady příspěvku na sociální síti bere vážně a nikdy nezveřejňuje věci, u kterých má pochybnosti o pravdivosti. „Celé situace je mi upřímně líto a za zveřejnění příspěvku s popsanou fotografií se oběma uvedeným osobám (Minářovi a Halíkovi) omlouvám,“ zveřejnil Kettner.

Spolek Milion chvilek pro demokracii žádal za šíření falešného snímku náměstkovo odvolání. Také Halík sdělil, že by to považoval za adekvátní reakci. Ministr školství Robert Plaga (ANO) pak uvedl, že o tomto kroku neuvažuje. Navrhoval místo toho setkání Kettnera, Mináře a Halíka.

K požáru haly pardubické zbrojovky LPP Holding z 20. března se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Několik obviněných z teroristického útoku pak skončilo ve vazbě.

Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů

Kriminalisté s pomocí zásahové jednotky zadrželi čtyři lidi, které podezírají z krádeže peněz ze dvou bankomatů u obchodního centra v pražské Opatovské ulici o velikonočním víkendu. Pachatelé navíc bankomaty poškodili zřejmě s použitím výbušniny.
16:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V Praze se protestovalo proti potratům i za práva žen

Prahou v sobotu odpoledne procházel Pochod pro život, který organizovali odpůrci potratů z Hnutí pro život. Na několika místech došlo k verbálním střetům mezi účastníky pochodu a kritiky jejich názorů. Policisté zadrželi pět lidí, kteří při blokádách průvodu neuposlechli jejich výzvy. Vážnější střety neřešili. Dopoledne se rovněž v Praze uskutečnila akce Praha je feministická, mimo jiné na podporu rozhodování žen o jejich těle, a tedy i o svobodě rozhodnout se o potratu v případě nechtěného těhotenství.
13:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Dle Hřiba se v Maďarsku hraje o ruskou pátou kolonu, dle Rajchla o suverenitu

O víkendu rozhodnou voliči v Maďarsku o tom, jestli si křeslo premiéra udrží Viktor Orbán, nebo ho po šestnácti letech u moci vystřídá opozice. Poslanec Jindřich Rajchl (PRO, klub SPD) v Událostech, komentářích řekl, že se hraje o to, jestli bude pokračovat Orbánem reprezentovaný směr, který označil za „národně-tradicionalistický“, „suverénní“ a „sebevědomý“. „Je to rozhodování o tom, zda nadále bude vládnout v Maďarsku ruská pátá kolona,“ uvedl v debatě moderované Terezou Řezníčkovou šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
před 5 hhodinami

Ministerstvo financí je proti vyšší rodičovské. Resort práce musí najít peníze

Ministerstvo financí nebude souhlasit se zvýšením rodičovské, pokud si na ni ministerstvo práce a sociálních věcí neuspoří ve svém rozpočtu. Odmítá zvedat v příštích letech výdaje státu. Poukazuje i na to, že bez dalších úprav by přidání mohlo oslabit motivaci matek k dřívějšímu návratu do práce. Vyplývá to z připomínek k chystané novele se zvýšením rodičovské od ledna pro nově narozené děti.
před 7 hhodinami

Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Počet lidí, kteří se nechají dobrovolně vyloučit z hazardních her, prudce vzrostl. Aktuálně jich je přes 64 tisíc, což je více než dvojnásobek oproti konci roku 2024. Vyplývá to ze statistik ministerstva financí, které rejstřík vyloučených osob spustilo už v roce 2020. Podle adiktologa Viktora Mravčíka k nárůstu přispěla novela zákona, která od července 2024 proces zjednodušila.
před 10 hhodinami

Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

Zatím není možné říct, zda Severoatlantická aliance český způsob financování obrany v letošním roce uzná jako splnění závazku dvou procent HDP, je potřeba počkat na oficiální výpočet, sdělil v rozhovoru pro ČT ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Člen sněmovních výborů pro bezpečnost a pro obranu Pavel Žáček (ODS) v 90' ČT24 přístup kritizoval, neplnění je podle něj zřejmé už nyní. Podobně se vyjádřil jeho kolega z výboru pro bezpečnost Samuel Volpe (Piráti), podle něhož koalice šetří na obraně v nejhorší možnou dobu.
před 12 hhodinami

Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

Plánovaná státní podpora hypoték pro mladé rodiny a potřebné profese se zatím nekoná. V aktuální hospodářské strategii chybí. Prioritou kabinetu je dokončení úpravy stavebního zákona.
před 12 hhodinami
