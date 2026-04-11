Náměstek MŠMT Kettner se omluvil Minářovi a Halíkovi za sdílení falešného snímku

Náměstek ministra školství Zdeněk Kettner (SPD) se veřejně omluvil předsedovi spolku Milion chvilek Mikuláši Minářovi a teologovi Tomáši Halíkovi za to, že před nedávnem sdílel jejich falešnou fotografii s obviněným z teroristického útoku kvůli zapálení průmyslové haly zbrojovky v Pardubicích. Na svém facebooku uvedl, že netušil, že se jedná o podvrh. Minář o omluvě informoval na síti X. Označil to za malou dobrou zprávu. Připomněl, že Kettnerovi předtím zaslal předžalobní výzvu. Spolek Milion chvilek požadoval náměstkovo odvolání.
„Pan Zdeněk Kettner (SPD) se po zaslání předžalobní výzvy konečně veřejně omluvil,“ uvedl Minář. Podle něj omluva představuje minimum a způsobená škoda sdílením falešné fotografie se celá nedá odstranit. „Jsem rád, že jsme to nenechali bez reakce. Jsem rád, že máme aspoň tenhle nástroj, že když jsou ty lži a informace takhle tvrdé, tak se můžeme bránit právně,“ řekl Minář.
Kettner koncem března po zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích sdílel na facebooku snímek, na kterém byli Minář a Halík s jedním z obviněných, jak se přátelsky drží kolem ramen. Falešný snímek vytvořila umělá inteligence. Náměstek ho později smazal. Minář žádal za šíření falešné fotografie veřejnou omluvu. Uvedl, že pokud se Kettner do týdne neomluví, pošle mu předžalobní výzvu. Náměstek se omluvil 7. dubna.
„Fotografii jsem ve svém příspěvku doplnil textem, který měl potvrzovat identitu osob zobrazených na fotografii. Příspěvek, jehož součástí byla uvedená fotografie, jsem odstranil, jakmile jsem se dozvěděl, že se jedná o podvrh. V době zveřejnění příspěvku jsem nevěděl, že se jedná o podvrh, a nebylo mým úmyslem sdílet cokoliv nepravdivého,“ uvedl Kettner.
Napsal, že dopady příspěvku na sociální síti bere vážně a nikdy nezveřejňuje věci, u kterých má pochybnosti o pravdivosti. „Celé situace je mi upřímně líto a za zveřejnění příspěvku s popsanou fotografií se oběma uvedeným osobám (Minářovi a Halíkovi) omlouvám,“ zveřejnil Kettner.
Spolek Milion chvilek pro demokracii žádal za šíření falešného snímku náměstkovo odvolání. Také Halík sdělil, že by to považoval za adekvátní reakci. Ministr školství Robert Plaga (ANO) pak uvedl, že o tomto kroku neuvažuje. Navrhoval místo toho setkání Kettnera, Mináře a Halíka.
K požáru haly pardubické zbrojovky LPP Holding z 20. března se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Několik obviněných z teroristického útoku pak skončilo ve vazbě.