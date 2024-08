Na odstavení starého kotle zbývají dva týdny

Už jen čtrnáct dní zbývá domácnostem na odstavení starých neekologických kotlů první a druhé třídy. Pro změnu vytápění se prokazatelně rozhodlo s pomocí dotací přes 180 tisíc domácností, ale ne všechny ještě povinnost splnily – a dle oslovených revizních techniků to ani všechny do 1. září nemohou stihnout.

Vzhledem k blížícímu se zákazu má topenář a revizní technik Karel Černý v posledních dnech napilno. „Týdně dvě tři poptávky telefonicky i e-mailem. Bohužel časový prostor na výměnu už není. Výrobci kotle mají, ti jsou připraveni, ale my topenáři ne,“ upozornil. Výměnu kotle podle něj zanedbali zejména lidé na malých obcích.

To, jestli kotel může dál topit i od letošního září, by mělo být jasné z výrobního štítku a třídy kotle. Na těch nejstarších ale nebude ještě uvedená. Rozhodující je tak protokol revizního technika, který by měl zkontrolovat topeniště každé tři roky. Kotle vyrobené před rokem 2000 musí skončit všechny, ty do roku 2012 z velké části.