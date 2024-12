Méně obalů a třídění textilu má pomoci s odpadem

Přizpůsobovat se budou muset také internetové obchody, i ty musí omezit balící materiál. „Přijde výrobek, který je zabalený v krabici. Je to taková e-shopová matroška, kterou třikrát vybalíme a máme hromadu odpadu. Je to věc, která by se měla řešit. Je to zbytečné,“ dodal Surý.

Podle schváleného nařízení mají také členské země EU už napřesrok sesbírat osmdesát procent PET lahví i plechovek. Pokud to nesplní, budou muset od roku 2029 zavést zálohový systém, na což se chystá i Česko. Vláda už tento krok schválila a návrh čeká na první čtení ve sněmovně, ale není jisté, zda se stihne projednat do konce funkčního období.

Způsob zavádění sběru textilu ale kritizuje Svaz měst a obcí. Vadí mu úřední postupy a to, že se do třídění nepočítá charitativní sběr v režimu předcházení vzniku odpadů. „Nepropisuje se nám to do našich odpadových tabulek, a potom se to tváří tak, že obec neplní zákonné povinnosti a nesbírá textil,“ upozornila předsedkyně komise pro životní prostředí ze Svazu měst a obcí Olga Dočkalová.

Firmy, které sběrné kontejnery a jejich servis poskytují, zaznamenaly obrovský nárůst poptávky. „Obce se nám samy ozývají, že by potřebovaly umístit kontejner,“ poznamenala mluvčí společnosti TextilEco Karolína Vepřková.