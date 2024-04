Lidé v Dolní Lutyni budou mít referendum ohledně výstavby gigafactory

V Dolní Lutyni na Karvinsku se v červnu souběžně s volbami do Evropského parlamentu uskuteční místní referendum o strategické průmyslové zóně, která tam má vzniknout. Schválili to jednohlasně dolnolutyňští zastupitelé. Otázku navrhl spolek Zachovejme Poolší, který usiluje o zastavení stavby.

„Myslím si, že vyhlášení referenda je nejlepší způsob, jak zjistit, jaké je veřejné mínění a jaká je síla občanů, kteří to tu nechtějí,“ řekl starosta Pavel Buzek (STAN).

Obyvatelé obce budou odpovídat na otázku: „Souhlasíte s tím, aby obec Dolní Lutyně podala námitky, popřípadě připomínky proti návrhu aktualizace zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, která vytyčuje plochu areálu strategického podnikatelského parku na území Dolní Lutyně, a aby rovněž uplatňovala námitky proti povolení stavby areálu strategického podnikatelského parku?“

Člen spolku Zachovejme Poolší Martin Bohoněk řekl, že otázku připravovali čtrnáct dní. „Protože to nevnímáme tak jako široké okolí, že to je velmi jednoduchá záležitost. Opravdu jsme nechtěli obec vystavit mimo zákon a úplně zúžit její pravomoce. Proto jsme to cizelovali a seděli na tom právníci čili ne jeden, ale opravdu širší fórum právníků, aby otázky v návrhu připravilo co nejlépe,“ vysvětlil Bohoněk. Uvedl, že referendem nechtěli zablokovat obec v případných budoucích jednáních o kompenzacích.