Liberecký soud se musí znovu zabývat škodou po srážce auta s balíkem sena

Ústavní soud (ÚS) nařídil libereckému krajskému soudu, aby znovu otevřel spor o náhradu škody po autonehodě, které předcházel pád balíku sena ze svahu. Řidička a spolujezdec původně se žalobou na zemědělce neuspěli. Krajský soud totiž dospěl k závěru, že balík nespadl sám od sebe, ale přičiněním neznámé třetí osoby. Podle ústavních soudců však působení jiné síly nevylučuje odpovědnost za škodu. Nález je dostupný na webu soudu.
Krajský soud vycházel ze starší judikatury a nezohlednil právní úpravu v novém občanském zákoníku. „Sama skutečnost, že škoda nevznikla jenom tím, že se skutálel balík a že k tomu působila třetí síla, nevylučuje odpovědnost provozovatele za škodu,“ řekla při vyhlášení nálezu soudkyně zpravodajka Veronika Křesťanová.
Nehoda se stala v srpnu 2020 na Jablonecku. Řidička a spolucestující žádali od zemědělce náhradu nákladů na opravu auta, dohromady 23 458 korun, a náhradu nemajetkové újmy, každý patnáct tisíc.
Balík zřejmě někdo uvolnil
Okresní soud v Jablonci nad Nisou dospěl k závěru, že se balík sena nemohl dát do pohybu samovolně, ale že se o to musel nějak přičinit neznámý člověk, případně zvěř. Přesto rozhodl, že zemědělec za újmu odpovídá, protože v souvislosti se svou provozní činností nevynaložil veškerou péči, kterou od něj lze rozumně požadovat. Krajský soud ovšem rozhodnutí změnil a žalobu zamítl.
Řidička a spolucestující v ústavní stížnosti uvedli, že jedinou příčinou nehody bylo rizikové uložení a nedostatečné zabezpečení balíků sena na svažitém, nerovném a kluzkém terénu. Ústavní soudci ovšem souhlasili s verdiktem krajského soudu v tom, že nejspíš působila i nějaká jiná síla, což však nevylučuje odpovědnost zemědělce.
Krajský soud by měl nyní znovu zvážit, zda si zemědělec při uložení balíků sena na svahu počínal dostatečně opatrně a zda udělal vše, co od něj lze rozumně očekávat, aby škodě předešel. Nikdo z aktérů sporu se vyhlášení nálezu ÚS nezúčastnil.