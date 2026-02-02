Podle šéfa Svobodných a člena sněmovního klubu SPD Libora Vondráčka roztržku s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) spustil prezident Petr Pavel a reakce šéfa diplomacie byla ospravedlněná. „Určitě pan prezident nemohl očekávat, že poté, co si bude ohýbat ústavu, jak se mu bude hodit, a bude popírat své předchozí předvolební sliby, se dočká příliš velké vstřícnosti,“ řekl. Pokud by nebral v potaz názory kolegů, kompetenční žalobu kvůli nejmenování Filipa Turka (za Motoristy) by na prezidenta podal. Vondráček by se i přikláněl ke změně ústavy, aby zakotvila povinnost prezidenta jmenovat navržené kandidáty. V pořadu Interview ČT24 moderovaném Barborou Kroužkovou také řekl k poměrům v koalici: „Návrhy (poslanců za SPD) padají na úrodnou půdu. Komunikují s námi všichni ministři – nehledě na to, z jaké konkrétní jsou stáje.“
Konfrontaci s Macinkou vyprovokoval prezident, míní šéf Svobodných
Podle šéfa Svobodných a člena sněmovního klubu SPD Libora Vondráčka roztržku s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) spustil prezident Petr Pavel a reakce šéfa diplomacie byla ospravedlněná. „Určitě pan prezident nemohl očekávat, že poté, co si bude ohýbat ústavu, jak se mu bude hodit, a bude popírat své předchozí předvolební sliby, se dočká příliš velké vstřícnosti,“ řekl. Pokud by nebral v potaz názory kolegů, kompetenční žalobu kvůli nejmenování Filipa Turka (za Motoristy) by na prezidenta podal. Vondráček by se i přikláněl ke změně ústavy, aby zakotvila povinnost prezidenta jmenovat navržené kandidáty. V pořadu Interview ČT24 moderovaném Barborou Kroužkovou také řekl k poměrům v koalici: „Návrhy (poslanců za SPD) padají na úrodnou půdu. Komunikují s námi všichni ministři – nehledě na to, z jaké konkrétní jsou stáje.“
Vláda podpořila odklad začátku vyplácení superdávky
Vláda podpořila návrh ministra práce Aleše Juchelky (ANO) na odložení vyplácení superdávky příjemcům dosavadních příspěvků na bydlení, živobytí a děti. Souhlasila i s novelou s odložením navýšení životního minima, oznámil po jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Novely musí ještě schválit sněmovna a Senát a podepsat prezident.
Převážně na Vysočině se může tvořit námraza
Na Českomoravské vrchovině a v jejím okolí se bude od pondělního večera při zesilujícím větru tvořit námraza – může být i silná a lidé v regionu by s ní měli počítat do středečního večera, avizoval v pondělí dopoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). S ohledem na tvorbu námrazy varoval před rizikem lámání větví či trhání drátů elektrického vedení. Večer ČHMÚ informoval o vzniku srážek na Moravě a v oblasti Českomoravské vrchoviny s tím, že někde se začíná tvořit slabá ledovka.
Většinu týdne má být zataženo, mráz postupně ustoupí
V tuzemsku má být v nadcházejícím týdnu většinou zataženo, od středy v nižších polohách s deštěm. Jen ve vyšších polohách může přetrvávat sněžení. V noci má dál většinou mrznout, ale nejvyšší denní teploty se už od čtvrtka nejspíš budou držet nad nulou. Postupně mohou vystoupat až na plus sedm stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Srážky mohou téměř po celý týden namrzat. V noci na úterý a v úterý se také objeví silný vítr.
Stomatová a Šafaříková získaly Cenu Ferdinanda Peroutky
Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2025 získaly reportérka Darja Stomatová z České televize (ČT) a komentátorka Kateřina Šafaříková ze Seznam Zpráv. Informovala o tom místopředsedkyně Společnosti Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová. Stomatová je válečnou a zahraniční reportérkou, Šafaříková se věnuje komentování evropské politiky. Obě převzaly ocenění v pondělí v Centru současného umění DOX v Praze.
Papež jmenoval novým pražským arcibiskupem Přibyla
Novým pražským arcibiskupem se stane Stanislav Přibyl, dosavadní litoměřický biskup. Na místo Jana Graubnera ho jmenoval papež Lev XIV., uvedlo v pondělí na webu pražské arcibiskupství. Úřadu se Přibyl ujme na konci dubna.
Klempíř chce pozvat umělce z nedělních demonstrací na ministerstvo
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) chce pozvat vystupující z nedělních demonstrací na podporu prezidenta Petra Pavla na ministerstvo kultury. Při příchodu na pondělní jednání vlády řekl, že demonstrace považuje za demokracii v nejčistší formě, kdy každý může vyjádřit svůj názor. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) po jednání kabinetu uvedl, že koalice nechce spor s Hradem eskalovat.
Podpora české vědy funguje, zjistil NKÚ. Daří se získávat víc evropských grantů
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil, že speciální programy, které mají vědcům usnadnit získávání prestižních evropských grantů ERC, fungují. Když začali vědci tuto podporu využívat, jejich úspěšnost v soutěži o granty stoupla. NKÚ ale našel i nedostatky.
