Klíčové je hájit náš program, říká nový europoslanec Dostál. Záleží na volbě frakce, míní Peksa

„Je možné, že s našimi tématy skončíme v menšině, což se stává v některých případech opozici. V takovém případě se budeme snažit alespoň pojmenovávat to zlo, které bude šířeno. A současně se budeme snažit vysvětlit našim občanům v budoucích volbách, jak se má chovat Česká republika, což ovlivní volby do sněmovny,“ poznamenal nový europoslanec.

„Určitě mě naleznete ve frakci, která, jak celý život říkám, nebude podporovat korupčníky, to znamená Ursulu von der Leyenovou, která má na krku Pfizergate. Neuvidíte nás v žádné z frakcí, do které patří TOP 09 nebo STAN, kteří tuto dámu podporují,“ konstatoval Dostál.

Plány a bruselská realita

Zda mohou poslanci s menší silou ovlivňovat politiku v Evropském parlamentu, závisí podle Peksy na koaličním potenciálu jednotlivých frakcí. „Když si vyberete takovou, která má rozumnější názory a dokáže s těmi ostatními nějakým způsobem spolupracovat, tak věci ovlivnit můžete, což byl třeba náš případ,“ dodal.

Do Evropského parlamentu prý šel s představou, která platí pro Parlament u nás – že vláda válcuje opozici.

„V Evropském parlamentu hodně funguje, že i když jste opoziční poslanec, tak máte poměrně velkou schopnost výsledný text, který vzniká, ovlivnit. A zasáhnout do toho. Musím říct, že za těch pět let jsem z toho měl pocit, že dokážu udělat daleko víc, než v rámci českého Parlamentu. Že prostě nejsem loutka, ale jsem skutečně hybatelem věcí,“ popsal Peksa.

„My víme, že je zapotřebí spolupracovat ve frakcích, ale především jdeme do Evropského parlamentu hájit naše voliče a program. To je pro nás klíčové bez ohledu na to, jak se podaří dosáhnout vyjednávání,“ reagoval Dostál.

„Rád bych se soustředil na nejdůležitější bod podzimu, a to je otázka Komise a jednotlivých komisařů. Pokud tam česká vláda vyšle nějakého Kolaju nebo nějakou Nerudovou, tak si myslím, že je i v zájmu ostatních občanů Evropské unie, abychom řádně vysvětlili, proč tito lidé nemohou tento zodpovědný post převzít. Pak uvidíme, koho nám naše vláda vygeneruje. Nemůžeme to ovlivnit, ale budeme apelovat na naše kolegy, aby tam poslali někoho zodpovědného,“ podotkl.