Je potřeba podporovat sport od dětských kategorií, shodli se poslanci v debatě o financování

Zmínila, že český sport trpí tím, že nemá „jednu hlavu“ a že není nikdo, kdo by za toto odvětví na úrovni vlády bojoval.

Šebelová uvedla, že úspěch typu Nagana přinese pozornost, ale je potřeba se zaměřit obecně na podporu všeobecné pohybové gramotnosti. „Sledujeme u našich dětí, že se mnohem méně i přirozeně hýbou. Ono to bude mít dopad i na hledání talentů, protože nebudete mít kde hledat, protože nebudou,“ podotkla s tím, že je potřeba se cíleně zaměřit na podporu sportu, který se roky „děl sám, ale už se neděje.“

„Víc si stát nemůže dovolit dát. Je dobré, že jsou tam ti rodiče. Bohužel jsou rodiče, kteří na to nemají, ale existují i programy pro talentované děti,“ podotkl Janda. V souvislosti s centrálním řízením zmínil, že nyní funguje Národní sportovní agentura, ale věří, že v budoucnu bude i ministerstvo sportu.

„Sport vesměs je drahý, hokej asi obzvlášť, musíte mrazit stadion. (...) Bohužel stát si nemůže dovolit financovat úplně všechno. Rozpočet je omezený a co se týká mládeže, tak je dotační program Můj klub, který je alokovaný částkou 1,7 miliardy,“ uvedl Janda s tím, že jde o žádaný program, který je vždy hned vyčerpaný.

Hokejový šampionát jako finanční vzpruha. Fanoušci by mohli utratit kolem dvou miliard

Podle Nachera pomáhá sportu reklama. „Když se ve sportu daří a bude tam výrazná individualita, která má přesah – David Pastrňák a podobně, tak láká i děti a je to i často navzdory nedostatku peněz. Ale nemůže to být donekonečna,“ podotkl a dodal, že obecně peněz ve sportu příliš není a některé jako hokej jsou finančně náročnější. „Tady potřebujete mít výdaje na ledové plochy, na vybavení.“

Dodal, že sport má často i preventivní charakter v boji s drogami. Zmínil, že v USA mají veřejná hřiště, která platí město. „Mají spočítáno, že ve výhledu dvaceti let, ne za rok, poklesne konzumace drog u mladých, protože mají alternativu, věnují se sportu a nemusí to být jen vrcholová úroveň.“

Kettner podotkl, že jde o otázku priorit – jakožto učitel bojuje za školství, protože tam je to podle něj „bída s nouzí.“ Dodal také, že není příznivcem zavedení ministerstva sportu, ale šlo by to podle něj řešit v rámci resortu školství. Výchova k pohybu podle něj má pozitivní dopady z hlediska zdravotní kondice.

„Prioritou pro stát by měly být děti, mládež a dospívající. Sport, když už jsou v těch kategoriích, tak už je profesionální, takže se samozřejmě očekává, že nebude úplně stoprocentně závislý na státu. To je nemyslitelné, takže si na sebe musí vydělat.“

Kettner také zmínil, že velké akce typu mistrovství jsou většinou ziskové. „Co se týká hokejového mistrovství, tak jsme vždy v plusu. Naposledy, když se hrálo u nás, tak se mluví o tom, že celkově na daních jsme se dostali k zisku 1,3 miliardy,“ uvedl s tím, že tato akce je pro Česko přínosem.