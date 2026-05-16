Když 2. května vznikl v Českém Švýcarsku mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou lesní požár, hasiči velmi rychle vyhlásili zvláštní, tedy nejvyšší stupeň poplachu. Okamžitě žádali o leteckou pomoc nejen policii, ale i armádu. Také to byl rozdíl oproti požáru v roce 2022. Novému, odlišnému přístupu se věnovala Zóna ČT24 ve velké reportáži. Ptala se i pilotů a palubního personálu policie a armády, jaké poučení si vzali z obřího požáru ve Hřensku. Zjišťovala také, kdy se do podobných hašení zapojí objednané velkokapacitní vrtulníky Black Hawk a hlavně specializované stroje Firehawk. Pořad rovněž nabídl zatím nezveřejněné záznamy.
Pořad se rovněž věnoval tomu, že ministerstvo obrany tento týden seznámilo členy sněmovního výboru s utajovaným dokumentem NATO, podle kterého Česko nesplní závazek vydat na obranu dvě procenta HDP. Zóna ČT24 se věnovala i mohutnému ruskému leteckému útoku na Kyjev. A zmínila též to, že americké ministerstvo obrany podle zámořských médii na poslední chvíli zrušilo vyslání čtyř tisíc vojáků do Polska.