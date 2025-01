Jak fungovalo gestapo. Kniha přibližuje vedení nacistické policie

„Jsou to vedoucí a zástupci vedoucích nejdůležitějších úřadoven a oddělení. Z velké části šlo o říšské Němce. Tedy muže, kteří v tom aparátu působili už nějaký ten rok. Dá se říct, že velicí sbor je taková elita gestapa,“ vysvětlil Vajskebr s tím, že řadových příslušníků mohlo gestapo najít kdekoliv spousty, ale těch, kteří byli schopni řídit způsobovaný teror, tolik nebylo.

Výzkum historikům ukázal, že špičkami gestapa byli opravdu hodně vzdělaní muži, často absolventi vysokých škol, zejména právníci. „Není to tak překvapující v kontextu toho, co se odehrává už koncem 20. a 30. let – německé univerzity se stávaly zdrojem nacionalistických a šovinistických nálad,“ uvedl Vajskebr. Právě tak vzdělání muži, kteří byli přesvědčení nacisté, chtěli podle historika po studiu dobré místo a právě bezpečnostní aparát jim umožňoval neuvěřitelně rychlý kariérní postup.