Hrad nepodá stížnost proti odložení prověřování Macinkových zpráv

Kancelář prezidenta republiky nebude podávat stížnost proti tomu, že policie odložila prověřování textových zpráv, které zaslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) poradci prezidenta Petru Kolářovi. Ve zprávách, které Hrad zveřejnil koncem ledna, naléhal Macinka na to, aby prezident jmenoval poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident v jejich obsahu viděl znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Ta případ na konci dubna odložila.
„Stížnost podávat nebudeme, rozhodnutí policie respektujeme,“ uvedl pro ČT mluvčí prezidenta Vít Kolář. Usnesení o odložení prověřování však zatím stále není pravomocné. ČT to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Macinka již dříve označil zprávy za běžnou součást politického vyjednávání a tvrzení o vydírání odmítl.
Současný ministr zahraničí ve zprávách napsal, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“. Pavel podle něj může získat klid, když bude čestný prezident Motoristů Turek na ministerstvu životního prostředí. „Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl mimo jiné.
K odložení věci přistupují policisté tehdy, pokud po jejím prověření dospějí k závěru, že nejde o podezření z trestného činu nebo že se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání.