Hrad nepodá stížnost proti odložení prověřování Macinkových zpráv


před 57 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Kancelář prezidenta republiky nebude podávat stížnost proti tomu, že policie odložila prověřování textových zpráv, které zaslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) poradci prezidenta Petru Kolářovi. Ve zprávách, které Hrad zveřejnil koncem ledna, naléhal Macinka na to, aby prezident jmenoval poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident v jejich obsahu viděl znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Ta případ na konci dubna odložila.

„Stížnost podávat nebudeme, rozhodnutí policie respektujeme,“ uvedl pro ČT mluvčí prezidenta Vít Kolář. Usnesení o odložení prověřování však zatím stále není pravomocné. ČT to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Macinka již dříve označil zprávy za běžnou součást politického vyjednávání a tvrzení o vydírání odmítl.

NCOZ odložila případ Macinkových zpráv prezidentovu poradci
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé)

Současný ministr zahraničí ve zprávách napsal, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“. Pavel podle něj může získat klid, když bude čestný prezident Motoristů Turek na ministerstvu životního prostředí. „Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl mimo jiné.

K odložení věci přistupují policisté tehdy, pokud po jejím prověření dospějí k závěru, že nejde o podezření z trestného činu nebo že se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání.

Aktuálně z rubriky Domácí

Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) vyhlásil na základě dlouhotrvajícího sucha a kvůli většímu počtu požárů období nepříznivých klimatických podmínek a s tím související opatření. Ta jsou zatím vydána bez časového omezení. „Rozhodne příroda a potom srážky, které do kraje přijdou,“ doplnil hejtman.
Sněmovní opozice zamezila zahájení závěrečného schvalování vládní novely k rozpočtům. Předseda ODS Martin Kupka označil úpravy za útok na odpovědné hospodaření, šéf STAN Vít Rakušan mluvil o rozpočtovém podfuku. Vystoupení opozičních představitelů k návrhu programu mimořádné schůze svolané z koaličního podnětu už přesáhla hraniční hodinu pro finální schvalování předloh. K návrhu, jehož hlavní částí je formální vynětí řady státních výdajů z deficitu rozpočtu, se poslanci vrátí příští středu.
Ceny ropy i plynu se díky nadějím na dohodu USA s Íránem snižují

Ceny ropy i plynu se ve středu prudce snižují poté, co americký prezident Donald Trump signalizoval možnou dohodu o ukončení války s Íránem. Severomořská ropa Brent se tak vrátila pod hranici 100 dolarů za barel. Kolem 13. hodiny vykazovala pokles o více než deset procent a nacházela se v blízkosti 98,5 dolaru za barel. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc v obchodním uzlu Title Transfer Facility v Nizozemsku vykazoval pokles o zhruba jedenáct procent na 42 eur (asi 1020 korun) za megawatthodinu.
ŽivěSenát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou celkem zhruba 7,9 miliardy korun z Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která v uplynulých letech měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Senát ve středu toto přerozdělení schválil kvůli stabilizaci systému zdravotního pojištění. Senátoři odmítli snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Změnu ale podpořil jen jeden ze tří senátních výborů, které úpravu projednávaly. Horní komora možná odloží schvalování novely, která má zejména lidem se zrakovým postižením zvýšit komfort při volbách s výjimkou komunálních.
AI se nevyrovná lékaři, stále si vymýšlí. Experti připravili návod, jak ji využívat

Při konzultování zdravotních potíží s nástroji umělé inteligence (AI), například chatboty, je třeba podle odborníků kritický náhled, protože si často vymýšlí a mají tendenci odpovídat podle očekávání tazatele. Lékaře proto nenahradí. Varují také před zadáváním osobních údajů. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) kvůli stále rozsáhlejšímu využívání chatbotů představila příručku pro pacienty.
Hasiči dohašují požár v Českém Švýcarsku, pomohl déšť

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Od středy hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich dopoledne bude pohybovat ještě kolem 370, odpoledne se možná počet sníží. V noci nad územím pršelo, sdělil mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Uhasit zbývá 4,5 hektaru. Kriminalisté věc vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.
Ústavní soud zamítl změny v odměnách politiků působících paralelně v samosprávách

Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení právní úpravy. Plnou odměnu těmto politikům od letoška vyplácí jen jeden samosprávný celek, zatímco druhý ji snižuje na 40 procent částky, na kterou by měli nárok, pokud by působili jen v jednom zastupitelstvu. Návrh podala skupina 22 senátorů.
