Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o kauzách Filipa Turka

61 minut
Hosté Událostí, komentářů týdne se zabývali rozličnými kauzami možného ministra zahraničí Filipa Turka (Motoristé sobě). Předmětem debaty bylo také povolební vyjednávání o vládě a rozdělení funkcí v nové Poslanecké sněmovně či ambice prezidenta USA Donalda Trumpa na Nobelovu cenu míru. Pozvání přijali bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, neurochirurg Vladimír Beneš, předsedkyně dozorčí rady CNC Libuše Šmuclerová, novinář Deníku N Filip Titlbach a komentátor týdeníku Echo Daniel Kaiser. Pořad moderoval Lukáš Dolanský.