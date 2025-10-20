Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o kauzách Filipa Turka


Hosté Událostí, komentářů týdne se zabývali rozličnými kauzami možného ministra zahraničí Filipa Turka (Motoristé sobě). Předmětem debaty bylo také povolební vyjednávání o vládě a rozdělení funkcí v nové Poslanecké sněmovně či ambice prezidenta USA Donalda Trumpa na Nobelovu cenu míru. Pozvání přijali bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, neurochirurg Vladimír Beneš, předsedkyně dozorčí rady CNC Libuše Šmuclerová, novinář Deníku N Filip Titlbach a komentátor týdeníku Echo Daniel Kaiser. Pořad moderoval Lukáš Dolanský.

Rozdělování ministrů a ministerstev byl možná nešikovný začátek vyjednávání o vládě ANO, SPD a Motoristů, míní Jan Zahradil, který je expertem pro zahraniční záležitosti Motoristů sobě. Aktuálně se proto podle něj jednání zaměřila na programy a programové průniky. Naopak ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) nevěří, že se o programech jedná doopravdy, podle něj jde jen o snahu „přikrýt“ problémy se sestavováním vlády a o tom, kdo dostane které křeslo a kdo komu ustoupí, se jedná velmi intenzivně dál. Oba politici se pak shodli, že dost možná vláda na první pokus nevznikne stejně, jako tomu bylo v letech 2006 a 2017. Hosté v Duelu ČT24 moderovaném Janou Peroutkovou řešili také budoucnost elektromobilů, vznik „Spojených států evropských" nebo spolupráci s Čínou.
V pondělí bude v Česku ještě převážně jasno, od úterý se nebe zatáhne a od středy bude i víc pršet. Teploty budou nadprůměrné, ve čtvrtek až 18 stupňů Celsia, před koncem týdne se mírně ochladí. Mrznout by nemělo ani v noci. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Hosté Událostí, komentářů týdne se zabývali rozličnými kauzami možného ministra zahraničí Filipa Turka (Motoristé sobě). Předmětem debaty bylo také povolební vyjednávání o vládě a rozdělení funkcí v nové Poslanecké sněmovně či ambice prezidenta USA Donalda Trumpa na Nobelovu cenu míru. Pozvání přijali bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, neurochirurg Vladimír Beneš, předsedkyně dozorčí rady CNC Libuše Šmuclerová, novinář Deníku N Filip Titlbach a komentátor týdeníku Echo Daniel Kaiser. Pořad moderoval Lukáš Dolanský.
V loňském roce postihlo srdeční selhání v tuzemsku 52 tisíc lidí. Odborníci očekávají, že za pět let už jich může být přes šedesát tisíc ročně. Čeští lékaři proto chtějí takové pacienty lépe diagnostikovat a léčit. S tím jim pomáhá nový systém vysokofrekvenčního EKG, který vymysleli ve spolupráci s Akademií věd ČR. Šanci na uplatnění má i ve světovém měřítku. „Je úspěšný nejen v Evropě, nyní probíhá schvalování i u FDA. aby mohl na americký trh, takže to je skvělý úspěch,“ vysvětluje předsedkyně správní rady Charles University Innovations Prague Zuzana Paulovics.
Během prvních dvou týdnů požádalo o takzvanou superdávku více než sto tisíc lidí, tedy přibližně čtvrtina současných příjemců dávek typu příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí či přídavek na dítě. Všichni, kteří tyto dávky nyní pobírají, musí podat novou žádost do konce roku. Podle ministerstva práce a sociálních věcí se to týká až 450 tisíc osob. Slíbenou oficiální kalkulačku, která by umožnila přepočítat výši nové dávky, resort dosud nepředstavil.
Jihočeští kriminalisté navrhli obžalovat ženu, která v Českém Krumlově poškodila nejméně 85 aut. Majitelům vozů v centru města i na sídlištích měla způsobit škodu za půl milionu korun, podle vyšetřovatelů si vybíjela vztek z osobních problémů s přítelem. Svým rozsahem mimořádný případ policisté řešili od podzimu loňského roku. Ženě hrozí až rok vězení.
Pokud by se v listopadu po ustavení sněmovny nerýsoval vznik nového kabinetu, současná vláda by mohla návrh rozpočtu znovu předložit, sdělil v Otázkách Václava Moravce ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). „Nevylučuji to,“ řekl. Podle zjištění ČT se i další členové z nynější vládní koalice, je jich většina, kloní k tomu, aby v případě průtahů ve vyjednávání o novém kabinetu rozpočet do sněmovny znovu poslali.
Lidé na Hradčanském náměstí v Praze protestovali proti obsazení ministerstva životního prostředí ve vznikající vládě Motoristy. Podle kritiků by to ohrozilo ochranu přírody. Demonstraci svolalo několik ekologických a občanských iniciativ. Šéf Motoristů a možný kandidát na vedení resortu Petr Macinka obavy ekologů odmítá.
