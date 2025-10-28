Hosté Událostí, komentářů debatovali o směřování Česka a důvěře v demokracii


před 19 mminutami|Zdroj: ČT24
30 minut
Události, komentáře: Kam míří Česko?
Zdroj: ČT24

Lidé v Česku si připomínají 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky. O tom, kam Česko v současnosti míří a jak je na tom s důvěrou v demokracii, s bohatstvím, tradicí a politickým bojem v Událostech, komentářích moderovaných Barborou Kroužkovou debatovali filozof a sociolog Václav Bělohradský, umělec a bývalý poslanec František Ringo Čech, lékařka a zakladatelka neziskové organizace Loono Kateřina Šédová a ekonom Jan Švejnar. Tématem debaty byla také mimo jiné nízká porodnost a obavy mladých lidí z budoucnosti.

Výběr redakce

Na horách napadly desítky centimetrů sněhu, v říjnu nejvíce za 16 let

Na horách napadly desítky centimetrů sněhu, v říjnu nejvíce za 16 let

10:52Aktualizovánopřed 27 mminutami
Vznikající vládní koalice chce vydat dvě procenta HDP na obranu

Vznikající vládní koalice chce vydat dvě procenta HDP na obranu

před 34 mminutami
Česko si připomíná výročí vzniku Československa

Česko si připomíná výročí vzniku Československa

09:00Aktualizovánopřed 40 mminutami
Při nehodě letadla v Keni zahynulo 11 lidí, včetně osmi turistů z Maďarska

Při nehodě letadla v Keni zahynulo 11 lidí, včetně osmi turistů z Maďarska

před 1 hhodinou
Muž obviněný z vraždy japonského expremiéra Abeho se doznal k vině

Muž obviněný z vraždy japonského expremiéra Abeho se doznal k vině

před 3 hhodinami
Vězeňský experiment boří mýty o odsouzených

Vězeňský experiment boří mýty o odsouzených

před 3 hhodinami
Kvantový počítač vyřešil úlohu 13tisíckrát rychleji než obyčejný superpočítač

Kvantový počítač vyřešil úlohu 13tisíckrát rychleji než obyčejný superpočítač

před 4 hhodinami
Ostrava odmítla rozšíření provozu firmy Brembo v Hrabové. Obává se zhoršení zápachu

Ostrava odmítla rozšíření provozu firmy Brembo v Hrabové. Obává se zhoršení zápachu

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Hosté Událostí, komentářů debatovali o směřování Česka a důvěře v demokracii

Lidé v Česku si připomínají 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky. O tom, kam Česko v současnosti míří a jak je na tom s důvěrou v demokracii, s bohatstvím, tradicí a politickým bojem v Událostech, komentářích moderovaných Barborou Kroužkovou debatovali filozof a sociolog Václav Bělohradský, umělec a bývalý poslanec František Ringo Čech, lékařka a zakladatelka neziskové organizace Loono Kateřina Šédová a ekonom Jan Švejnar. Tématem debaty byla také mimo jiné nízká porodnost a obavy mladých lidí z budoucnosti.
před 19 mminutami

Na horách napadly desítky centimetrů sněhu, v říjnu nejvíce za 16 let

V nejvyšších polohách Šumavy, Krkonoš a Jeseníků napadly k úternímu dopoledni desítky centimetrů sněhu. Naposledy se to v tomto období stalo před šestnácti lety. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ve druhé polovině týdne se ale oteplí a sníh odtaje i z hřebenů.
10:52Aktualizovánopřed 27 mminutami

Vznikající vládní koalice chce vydat dvě procenta HDP na obranu

Vznikající vládní koalice plánuje vydat na obranu dvě procenta HDP. Financovat ji ale chce primárně podle aktuálních potřeb. Výdaje na obranu se musí vynakládat smysluplně, v souladu s potřebami armády a s úkoly, které má Česko v rámci Severoatlantické aliance (NATO), řekla v úterý místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Zástupci hnutí chtějí navýšit počet vojáků a investovat do posílení protivzdušné obrany.
před 34 mminutami

Česko si připomíná výročí vzniku Československa

Lidé v Česku si v úterý připomínají 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky. V Praze i v jiných městech jsou na programu tradiční pietní akce i veřejná shromáždění. Dopoledne se představitelé státu zúčastnili tradičního pietního aktu na čestném dvoře Národního památníku na pražském Vítkově. Prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala (ODS) u památníku položili věnce u hrobu Neznámého vojína. Hlava státu na Hradě také jmenovala nové generály.
09:00Aktualizovánopřed 40 mminutami

Vězeňský experiment boří mýty o odsouzených

Lidé s trestní minulostí i bez ní se zapojili do sociálního vězeňského experimentu, který je součástí kampaně Za zdmi předsudků. Podle vězeňské služby i neziskových organizací ojedinělý projekt boří mýty o odsouzených a otvírá debatu o problematice vězeňství i snížení recidivy.
před 3 hhodinami

Hymna o Nuslích a konec knížat. Sedm změn, které přinesl vznik Československa

Ať žije Československo, pryč s monarchií – ústřední heslo říjnových dní roku 1918 se záhy začalo promítat do reality běžného dne. Hrdí Čechoslováci se chtěli co nejdříve zbavit všech symbolů, které jim připomínaly život v Rakousku-Uhersku, kde nebyli rovnocenným národem. Zamalovat německé nápisy nebo strhávat z budov rakouské orlice šlo téměř na počkání, vytvořit novou měnu, vybrat hymnu nebo vlastní vlajku ale trvalo několik let.
před 7 hhodinami

Mezi Florencí a Vysočanskou v úterý a o víkendu nepojede v Praze metro B

Mezi stanicemi Florenc a Vysočanská na lince B v úterý nepojede metro, důvodem jsou práce v kolejišti při rekonstrukci stanice Českomoravská. Cestující mohou využít náhradní tramvajovou dopravu XB nebo tramvaje číslo 3, 8 a 12. Výluka potrvá i o víkendu 1. a 2. listopadu.
před 12 hhodinami

„Čuňas“ Stárek zřejmě zatím generálem nebude, zjistili Reportéři ČT

Před sametovou revolucí byl František Stárek, známý pod přezdívkou Čuňas, vězněný komunistickým režimem. Po roce 1989 působil jako důstojník českých tajných služeb a podílel se například na zatčení občana České republiky, který chtěl z Běloruska pašovat obohacený uran, který by mohl sloužit k výrobě špinavé atomové bomby. V září se v médiích objevila informace, že bude za svou práci povýšen do generálské hodnosti. Jenže do pátku 24. října mu žádná pozvánka na povyšování do Míčovny Pražského hradu nepřišla, přiblížil novinář David Vondráček v pořadu Reportéři ČT. Úřad vlády nevidí důvod se k tomu v této chvíli vyjadřovat, uvedla mluvčí vlády Lucie Michut Ješátková.
před 14 hhodinami
Načítání...