Hnutí ANO si v modelu Kantaru dál pohoršilo, pětikoalice by ale většinu neměla

V novém volebním modelu agentury Kantar hnutí ANO vykázalo tak jako o měsíc dřív pokles preferencí. Nadále však podle průzkumu zůstává s náskokem na prvním místě. U zbylých stran se podpora voličů jeví podle modelu stabilně, meziměsíčně se změnila nanejvýš o procentní bod. Pokud by strany kandidovaly samostatně, do sněmovny by se dostalo šest subjektů. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.

K hranici by pak měly nejblíže KDU-ČSL i Přísaha, které v průzkumu shodně vykázaly 3,5 procenta. Za nimi by byla SOCDEM s třemi procenty a pak KSČM a Zelení s 2,5 procenta. Ostatní by neměli ani dvě procenta.

Na druhé pozici je podle průzkumu ODS s 15,5 procenta, oproti březnu je to zisk menší o půl procentního bodu. Naopak o půl procentního bodu lepší výsledek mají v modelu Piráti s jedenácti procenty. O procentní bod lépe by na tom byla SPD s devíti procenty i STAN se 7,5 procenta. TOP 09 se pak díky půl procentnímu bodu navíc dostala v modelu na pět procent, tedy hranici určující, které strany se dostanou do Poslanecké sněmovny.

V modelu pro jednotlivé strany hnutí ANO získalo 32 procent, meziměsíčně je to o 2,5 procentního bodu méně. Ze začátku roku to přitom vypadalo na růst preferencí, když v lednovém modelu dosahovalo hnutí na 35 procent, další příliv pak naznačil únorový model, ovšem to se už v březnu nepotvrdilo, a nynější měření tak ukazuje na další pokles.

Na základě preferencí z posledních tří průzkumů provedl Kantar modelování počtu mandátů, které by politické subjekty získaly, pokud by se volby do dolní komory konaly v době sběru dat. Přepočet provedli přesně tak, jak by probíhal po sečtení hlasů ve volbách.

Hnutí ANO by získalo 96 mandátů, ODS 41, Piráti 26, SPD 22 a STAN 15. U TOP 09 je podle Kantaru pravděpodobnost překročení pětiprocentní hranice z posledních měřeních na šestnácti procentech. Současná vládní pětikoalice by nyní neobhájila většinu, získala by pouze 82 mandátů. Zejména u TOP 09 a KDU-ČSL totiž hrozí, že pokud by kandidovaly samostatně, do sněmovny by se nedostaly, tedy by nepřispěly žádným mandátem.

V koalici mandátů více, ne dost na většinu

A právě za situace, že by se voleb v době sběru dat zúčastnila koalice SPOLU (složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) tak jako v roce 2021, ovšem už ne koalice Pirátů a STAN, by hnutí ANO mělo 32,5 procenta. Oproti březnu by to bylo o tři procentní body méně, avšak ve srovnání s posledními sněmovními volbami o 5,5 procentního bodu více.