Historie psaná Čedokem. Kniha ukazuje cestování minulých generací

Cestovní kanceláře organizovaly také emigrační cesty. Čedok pomáhal i s přepravou židovských dětí, na které spolupracoval se sirem Nicholasem Wintonem. Z Prahy do Londýna tehdy odjelo osm vlaků.

Po vlastní ose pak začali lidé cestovat v polovině šedesátých let, a to hlavně díky dostupnějším automobilům. Zánik cestovních kanceláří to ale neznamenalo.