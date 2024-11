Historické stavby je třeba propojit se současností, říká Jiřičná

Při práci na přestavbách památek a historických budov se podle ní dá vžít do mysli toho, kdo stavbu navrhl, a najít červenou nit, která stavbu propojí se současností. Architekt pak může přidat prvky, které jsou použitelné pro naši dobu. Dodala, že někdy se ale stavby zbourat musí, přičemž je velkou související otázkou, co znamená stavbu zachovat.

„Mám obrovský respekt k historii,“ sdělila a doplnila, že to neznamená, že se všechno historické musí zachovat v takové podobě, v jaké to bylo postaveno. „Všechno v životě se mění,“ a i historické stavby je podle ní potřeba přenést do takového stavu, aby s nimi mohli dnešní lidé žít a také je financovat.

V době, kdy byla Jiřičná studentkou, učila se, že životnost staveb má být 100 let; později slýchala o 50 letech a dnes se hovoří o životnosti 25 let. Podle ní neexistuje žádný recept na to, jak postavit stavbu, která bude oceňována i za stovky let. Ona sama takovou ambici nikdy neměla – „já jsem jen chtěla pracovat na věcech, co mě zajímají.“

Sklo a ocel

Pro stavby Evy Jiřičné jsou typické dva materiály – sklo a ocel. V rozhovoru vzpomínala na svou fascinaci sklem, kterou má od dětství, kdy si hrála se skleněnými kuličkami a obdivovala, jak lámou světlo. Její láska ke sklu se navíc upevnila poté, co se v roce 1959 zúčastnila šestitýdenního kurzu v rámci výstavy skla, navštívila sklárny a hovořila s umělci, kteří se sklem pracovali.

Když Jiřičná poprvé navrhla skleněné schodiště, byla to snaha využít vlastností skla a „dostat denní světlo tam, kde by jinak nebylo.“ Než se rozvinula technologie skla, která má dnes neobyčejné použití, musela v rámci bezpečnosti do skleněného schodiště zakomponovat také plexisklo.