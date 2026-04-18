Policie v týdnu ohlásila další nárůst počtu případů kyberkriminality. Lidé stále podléhají stejnému příběhu – spolupráci falešného bankéře s falešným policistou, kteří po telefonu vytvoří tlak na převod peněz z údajně ohroženého účtu. Redaktor ČT Miloš Spáčil našel i případ, kdy si zprvu důvěřivý klient vše vzápětí uvědomil a o úspory nepřišel. Letošní březen byl podle policie rekordní. Eviduje přes dva a půl tisíce případů kybernetické kriminality. Od začátku roku už škoda přesáhla 322 milionů korun.