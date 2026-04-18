před 50 mminutami|Zdroj: ČT24
Policie v týdnu ohlásila další nárůst počtu případů kyberkriminality. Lidé stále podléhají stejnému příběhu – spolupráci falešného bankéře s falešným policistou, kteří po telefonu vytvoří tlak na převod peněz z údajně ohroženého účtu. Redaktor ČT Miloš Spáčil našel i případ, kdy si zprvu důvěřivý klient vše vzápětí uvědomil a o úspory nepřišel. Letošní březen byl podle policie rekordní. Eviduje přes dva a půl tisíce případů kybernetické kriminality. Od začátku roku už škoda přesáhla 322 milionů korun.

Střelec v Kyjevě zabil šest lidí

Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba u znovu uzavřeného Hormuzského průlivu

Vláda odmítla Vystrčilovi poskytnout letoun na Tchaj-wan, řekl Babiš

V Maďarsku je sečteno, Tisza získala ústavní většinu 141 křesel

Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze

Soud poslal do vazby Američanku obviněnou v případu žhářského útoku v Pardubicích

Migrantů zadržených za nelegální překročení hranice v Polsku výrazně ubylo

USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy na tankerech

VideoNejistý vývoj na Blízkém východě budí větší zájem o tuzemské dovolené

Konflikt na Blízkém východě a nejasný vývoj jeho dopadů přispívá k většímu zájmu o letní dovolené v Česku. Hlavně resorty na horách a u vody evidují v rezervačních systémech víc objednávek než loni touto dobou. O pětinu víc rezervací mají velké hotely s bazény, wellness a programy pro děti. Silnou sezonu čekají i majitelé menších hotelů a penzionů. Ti jsou ale zvyklí, že si u nich hosté objednávají pokoje spíš na poslední chvíli, přičemž hodně záleží i na předpovědi počasí.
Vláda odmítla Vystrčilovi poskytnout letoun na Tchaj-wan, řekl Babiš

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro cestu na Tchaj-wan, upozornil server Blesk.cz. Premiér podle něj nesouhlas zdůvodnil odlišnou vládní zahraniční politikou ve vztahu k Pekingu. Čína považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.
Soud poslal do vazby Američanku obviněnou v případu žhářského útoku v Pardubicích

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby Američanku obviněnou v případu březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Policie to uvedla na síti X. Už dříve poslal tento soud do vazby pět jiných obviněných. Ženu zadržela na Slovensku tamní policie v březnu. Slovenští policisté ji českým kolegům předali ve čtvrtek.
Senioři učí pletení, náctiletí kyberbezpečnost. Projekty propojují generace

Kreativní workshopy, předčítání pohádek i sportovní turnaje. Roste počet obcí, které pořádají mezigenerační aktivity. Podle těch, které ČT oslovila, nejde jen o propojování různých generací, ale i zapojení nových obyvatel. Projekty, jež zastřešují takzvané místní akční skupiny (MAS), už podle nich ovlivnily životy desítek tisíc lidí. Jedním z posledních měst, které se do iniciativy zapojilo loni, je Kolín.
Zásadní je změnit společenské vnímání alkoholu, míní Prouza. Vobořil volá po prevenci

Hosté Událostí, komentářů probrali návrh na omezení prodeje alkoholu v nočních hodinách. „Jakékoli omezení alkoholu je důležité, ale pro reálnou změnu je zásadní změnit společenské vnímání,“ míní prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Mladiství vnímají skrze reklamu, že pití alkoholu je něco zcela normálního,“ dodal. Poradce Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jindřich Vobořil je vůči omezení prodeje alkoholu v nočních hodinách skeptický, protože na to není v Česku „nálada“. Podle něj je důležitější zaměřit se na prevenci a síť pomoci. Diskuzi moderoval Lukáš Dolanský.
Pro Paměť národa se poběží v devatenácti městech, nově v Mimoni, Rtyni a Vimperku

Do Běhu pro Paměť národa se letos v květnu zapojí devatenáct měst. Nově jsou to města Mimoň, Vimperk a Rtyně v Podkrkonoší. České televizi to řekla mluvčí Paměti národa Alžběta Chrobáková. Nejvíc lidí běží tradičně v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Benefiční akce připomíná památku a osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, odbojářů, disidentů nebo bojovníků za svobodu.
Čtyři generace Evropanů ukázaly, kdo tíhne k autoritářům

Starší generace tíhnou mnohem častěji k autoritářským lídrům. Postoj k nim ovlivňují i zkušenosti z totalitních režimů. Přispívá k tomu také pocit věkové diskriminace, který nejstarší generace sdílí s tou nejmladší. Zjistili to vědci při zkoumání čtyř generací Evropanů. Výsledky v Senátu představila Klára Plecitá ze sociologického ústavu Akademie věd.
