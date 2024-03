Evropská unie by měla pomoci Ukrajině dodávat obilí na předválečné trhy, míní Pýcha. Dovoz z Ruska by se měl utnout, dodal Krogman

ČT24, jch

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24

Hosty Událostí, komentářů byli Petr Krogman a Martin Pýcha (zdroj: ČT24)

Krizi v agrárním sektoru by částečně vyřešilo, kdyby Evropská unie pomohla ukrajinským zemědělcům dostat se zpátky na jejich původní trhy, tedy zejména do zemí mimo EU, řekl v pořadu Události, komentáře předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Velký problém znamenají ale i pokračující dovážky obilí z Ruska do Česka, dodal. Prezident Ukrajinsko-české obchodní komory Petr Krogman vidí problém také v dominantním postavení koncernu Agrofert na českém trhu, které prý dělá české zemědělce méně konkurenceschopné oproti zahraničí.

V Česku stále trvají protesty zemědělců požadujících mimo jiné snížení byrokratické zátěže nebo nedanění evropských provozních dotací. Potíž pro jejich podnikání prý znamená také dovoz levných zemědělských komodit z východních zemí, které značně snižují ceny, za něž je oni sami mohou prodat. V tomto smyslu se mluví o obilí z Ukrajiny, čím dál tím více se ale jako problém ukazuje obilí pocházející z Ruska, které vede vojenskou agresi na Ukrajině, nebo Běloruska. „Strašně bych si přál, aby platilo to, co jsme navrhovali my: aby sedmadvacítka pomohla ukrajinským zemědělcům dostat se na ty původní trhy (na které dodávali produkci před válkou, pozn. red.),“ prohlásil Pýcha. To jsou primárně země mimo Evropskou unii, ale Pýcha podotkl, že rovněž i třeba Španělsko. „Tyto země kupují dnes částečně i ruskou pšenici,“ upozornil. Pružnost poptávky po zemědělských komoditách je podle něj velmi nízká, lidé například dokáží sníst jen určité množství pečiva. „Jsme v situaci, kdy bychom zkrátka a dobře potřebovali, aby Evropská komise zároveň pomohla ukrajinským zemědělcům pokrýt náklady na dopravu do přístavů, protože je logické, že ukrajinský zemědělec raději prodá pšenici v Polsku, protože nemusí hradit náklady do přístavu a pak ještě z přístavu někam do severní Afriky. Dnes to do Afriky prodává Rusko a používá to jako nástroj získání nějakého politického vlivu,“ zmínil Pýcha. Také by se podle něj měly zavést vratné kauce na ukrajinské obilí. „To znamená v okamžiku, kdy pšenice překročí hranice, zaplombuje se, v přístavu se zase rozplombuje a vrátí se kauce,“ vysvětlil.

Podle Krogmana Rusko používá obilí jako zbraň. Uvedl, že ještě v roce 2021 mělo celé Rusko zhruba stejnou zemědělskou produkci jako Ukrajina. S ruskou agresí se ale ukrajinská produkce asi o čtvrtinu zmenšila, zatímco ta ruská asi o čtvrtinu vzrostla – podle všeho i kvůli krádežím obilí v okupovaných částech Ukrajiny. Krogman podotkl, že je dobře, že se podařilo Ukrajině vyhnat Rusy od ukrajinských přístavů. „Dnes už devadesát procent komodit putuje z Ukrajiny po moři,“ řekl. Zároveň ale prohlásil, že s dovozy z východu má problém jen ta část českých zemědělců, která pěstuje obilí. „Když sem nepřijede žádné obilí, tak jeho ceny stoupnou a druhá část zemědělců bude krmit svá zvířata dráž a bude dražší maso, bude dražší mléko, bude dražší chleba,“ vyjmenoval Krogman. Dovoz z Ruska Oba muži se shodli na tom, že ruská zemědělská produkce znamená pro české farmáře velký problém. Podle Krogmana zaplavují Rusové svým obilím Evropu a zbytek světa, což má být i důvodem jeho nízkých cen. Pro Zemědělský svaz bylo překvapením, že se do EU stále dováží obilí i z Ruska a Běloruska, poznamenal Pýcha. „My jsme to vlastně zjistili na setkání s kolegy z pobaltských zemí. Přiznám se, že jsme to vůbec netušili. Oni nás informovali, že jenom přes Pobaltí přišly do Evropy další tři miliony tun pšenice,“ prohlásil. „Divím se, že Evropská komise, která by přehled mít měla, nezareagovala už mnohem dřív,“ dodal.