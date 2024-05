Energetika je běh na dlouhou trať, zaznělo ve Fokusu Václava Moravce

Květnový díl pořadu Fokus Václava Moravce se věnoval energiím, jejich cenám a tomu, zda jich má Česko dostatek. Hosté pořadu se především zaměřili na otázku, zda skutečně přijde energetická revoluce a transformace, nebo zda se vše z hlediska energetické situace vrátí časem do starých kolejí.

O tématu diskutovali s moderátorem Václavem Moravcem v prostorách Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou bývalí ministři Martin Kuba (ODS) a Martin Bursík (Strana zelených), jaderná inženýrka Dana Drábová, průmyslník Martin Wichterle, energetik Vladimír Hlavinka a historik Jakub Rákosník.

V dvouhodinové diskusi se debatovalo kupříkladu o tom, že jistoty, které platily dříve, nemusí ve světle rusko-ukrajinské války a podobných událostí posledních let platit nadále. O to důležitější pak je energetická soběstačnost států, ke které mohou pomoct i obnovitelné zdroje nebo nové formy ukládání elektrické energie. Řeč přišla třeba i na to, jak posílit distribuční sítě nebo jak a kdy elektřinu dovážet ze zahraničí. Zazněla též slova o koncepci evropského Green Dealu, o malých modulárních jaderných reaktorech či o budoucnosti tradičních fosilních paliv.