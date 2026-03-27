Endometrióza postihuje tisíce žen, klíčová je dle lékařů včasná diagnostika


Zdroj: ČT24, ČTK, EndoTalks, NZIP
Studio 6: Měsíc osvěty o endometrióze
Řadu žen trápí bolestivá nebo nepravidelná menstruace. V některých případech se může jednat o příznaky onemocnění jako jsou syndrom polycystických ovarií (PCOS) nebo endometrióza. Právě ta podle odhadu trápí jednu z deseti žen v produktivním věku. V tuzemsku se tak může týkat až čtvrt milionu žen, ty ale často o svém onemocnění vůbec nemusí vědět. Přitom může být také příčinou neplodnosti. Lékaři proto apelují na včasnou diagnostiku. Právě březen je měsícem osvěty o endometrióze. Jednou z akcí, kde se ženy o tomto onemocnění mohou dozvědět více, je také festival v Brně, na kterém během soboty vystoupí řada odborníků.

„Endometrióza je v podstatě zánětlivé onemocnění. Buňky sliznice, která je normálně v dutině děložní, se dostávají mimo ni, do dutiny břišní. Vyvolá to tam zánět. To znamená, že to tam vytvoří taková jizevnatá ložiska a ta způsobí stáhnutí okolních tkání. A to vede právě k silné bolestivosti,“ popsala lékařka Kristýna Hlinecká z Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) a Všeobecné fakultní nemocnice.

Onemocnění se dle odborníků diagnostikuje specifickým ultrazvukovým vyšetřením. „Žena musí podstoupit vyšetření expertní, ne každé ultrazvukové vyšetření totiž odhalí endometriózu. Každý lékař musí projít určitým školením, aby opravdu ložiska poznal,“ doplnila Hlinecká.

Doplnila, že existují dvě formy endometriózy – takzvaná peritoneální endometrióza, povrchová, a potom hluboká, která je dobře viditelná na ultrazvuku. „Povrchová je ta, se kterou bojujeme a nedovedeme ji odhalit, protože v podstatě nezpůsobuje takové jizevnatění tkání a dá se v podstatě odhalit pouze laparoskopicky,“ přiblížila expertka. Na vzniku onemocnění se podle ní podílí celá řada faktorů.

Mezi projevy endometriózy patří podle odborníků třeba bolesti v podbřišku, bolest při pohlavním styku, silná menstruace nebo nepravidelný cyklus. Ženy s endometriózou mají podle lékařky taky sníženou schopnost otěhotnět. „Ale není to úplně neschopnost. Máme i ženy, které s tím nemají problém a pak je skupina těch, které potřebují vyhledat specialistu,“ uvedla Hlinecká.

Pacientská organizace EndoTalks upozorňuje, že diagnóza endometriózy trvá v průměru sedm až deset let. Onemocnění přitom nelze ve většině případů definitivně vyléčit. „Navrhujeme onemocnění v podstatě potlačit, neumíme ho léčit, neumíme zamezit vzniku dalších ložisek, ale umíme snížit aktivitu onemocnění, což dělá hormonální léčba. Některé ženy nemohou hormony (užívat), nebo s tím nesouhlasí, ale pokud mají těžkou endometriózu, tak pak následuje laparoskopické řešení,“ přiblížila lékařka možné postupy.

Bolesti se stále vracely, vypráví pacientka

Například nyní 42letá Petra z Prahy se s přítelem začala snažit o dítě, když jí bylo 25 let. „Nechali jsme tomu volný průběh. Těhotenství ale nepřicházelo,“ popisuje žena, která se v té době potýkala se silnou a bolestivou menstruací. Potíže se stupňovaly, mluvila proto o všem s gynekoložkou, která zjistila, že trpí endometriózou. Další vyšetření odhalilo, že tkáň prorůstá i do dělohy – a že má Petra ještě adenomyózu (nezhoubné gynekologické onemocnění, při kterém sliznice dělohy vrůstá do její svalové stěny – pozn. redakce). „Proto jsem měla tak velké bolesti,“ dodala žena, která potíže mírnila léky proti bolesti.

Když bylo Petře třicet, začaly ji trápit silnější bolesti břicha a zad, a to nejenom při menstruaci. „Poslední kapkou bylo, když jsem málem omdlela v tramvaji poté, co prudce zabrzdila. Hned jsem jela za svou gynekoložkou,“ vzpomíná žena. Lékařka ji vyšetřila ultrazvukem a zjistila, že má na každém vaječníku tři velké cysty. Proto musela Petra na operaci. V nemocnici jí doporučili, aby se objednala na konzultaci do centra pro léčbu endometriózy. Tam Petře nasadili hormonální terapii a řekli jí, že pokud chce mít dítě, měla by otěhotnět co nejrychleji.

Žena se nakonec objednala na reprodukční kliniku na test plodnosti. „Řekli mi, že už nemám skoro žádná vajíčka a že šance na vlastní dítě je minimální,“ sdělila pacientka, která poté zůstala rok bez partnera. Dál ještě nějakou dobu užívala hormonální léky a vyzkoušela i alternativní terapii. „Bylinky sice vždy na chvíli zabraly, bolesti se však stále vracely,“ dodala.

Bolesti či problémy s plodností. Nemocí ženských orgánů přibývá
Později se seznámila se svým nynějším manželem, se kterým navštívila centrum asistované reprodukce a podstoupila stimulaci vaječníků. „Díky ní dozrála tři vajíčka. Všechna se lékařům podařilo oplodnit,“ popsala žena. Lékaři jí jedno embryo vložili do dělohy a zbylá dvě zamrazili. Bohužel se to na první pokus nepodařilo, po druhém čekala dvojčata.

Komplikace tím ale neskončily. Ve dvanáctém týdnu Petře při screeningu lékař sdělil, že u jednoho z miminek je vysoká pravděpodobnost, že má Downův syndrom. Vše poté probrala se svou gynekoložkou a genetičkou, která jí doporučila jiný typ testu, z krve. „Výsledek dopadl dobře – lékaři mi řekli, že riziko Downova syndromu ani jiných vad (tento) test nepotvrdil,“ doplňuje matka nyní pětiletých dvojčat.

S endometriózou a adenomyózou se Petra potýká doposud. O tom, jaký vliv mají obě nemoci na plodnost a jak může pomoci asistovaná reprodukce, sama dlouho neměla tušení – proto se rozhodla své zkušenosti předávat dál. V roce 2024 založila pacientskou organizaci IVFka – s kamarádkou a lékařkou Kristýnou Zárubovou z Pediatrické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol.

Přestože je endometrióza druhým nejčastějším gynekologickým onemocněním hned po myomech, tak je zároveň bohužel i jedním z nejpodceňovanějších, upozorňuje organizace EndoTalks. Ta zahájila svou činnost v březnu roku 2021, kdy se rovnou připojila k celosvětové kampani Endomarch. Lidé tak mohou tuto sobotu zavítat na druhý ročník Endofestivalu, který se letos koná v Brně, kde v rámci programu vystoupí celá řada odborníků, kteří se onemocnění budou věnovat.

Stále více párů řeší potíže s otěhotněním
Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

12:35Aktualizovánopřed 23 mminutami
Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

13:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

před 3 hhodinami
Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

před 3 hhodinami
Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

09:28Aktualizovánopřed 3 hhodinami
O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

12:54Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

před 4 hhodinami
Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

09:30Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Endometrióza postihuje tisíce žen, klíčová je dle lékařů včasná diagnostika

Řadu žen trápí bolestivá nebo nepravidelná menstruace. V některých případech se může jednat o příznaky onemocnění jako jsou syndrom polycystických ovarií (PCOS) nebo endometrióza. Právě ta podle odhadu trápí jednu z deseti žen v produktivním věku. V tuzemsku se tak může týkat až čtvrt milionu žen, ty ale často o svém onemocnění vůbec nemusí vědět. Přitom může být také příčinou neplodnosti. Lékaři proto apelují na včasnou diagnostiku. Právě březen je měsícem osvěty o endometrióze. Jednou z akcí, kde se ženy o tomto onemocnění mohou dozvědět více, je také festival v Brně, na kterém během soboty vystoupí řada odborníků.
před 40 mminutami

Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele či učitelku v Česku získala Adéla Langerová ze Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně. Dětský Ámos, kterého uděluje dětská porota, putuje k Miroslavu Holubovi ze Střední průmyslové školy chemické v Ostravě. Ceny v pátek organizátoři udělili v Kongresovém sále pražského hotelu Olšanka. Cenu Ámos sympaťák z internetového hlasování na webu ČT :D získal Václav Úbl ze Základní školy Blatnice na Plzeňsku.
13:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

Univerzita Karlova (UK) nebude moci kvůli zpoždění výstavby kampusu Albertov využít asi 1,4 miliardy korun z Národního plánu obnovy, řekl na pátečním jednání akademického senátu člen kolegia rektora pro provoz a vnitřní procesy Michal Zima. Pokračování projektu je podle něj nicméně jediným řešením, zakonzervování stavby za možnost nepovažuje.
před 3 hhodinami

Plaga chce po Kettnerovi za falešnou fotku adekvátní omluvu, odvolání nezvažuje

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie, na níž jsou zobrazení předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář a teolog Tomáš Halík s mužem obviněným ze zapálení průmyslové haly v Pardubicích. Tvrdší kroky ministr přijme v případě, pokud by náměstek podobné jednání opakoval. Řekl to s tím, že po Kettnerovi chce důstojnou adekvátní omluvu Minářovi a Halíkovi při jejich osobním setkání.
13:37Aktualizovánopřed 3 hhodinami

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

Otázka regulace marží nebo dalších kroků směrem k čerpacím stanicím budou hlavními tématy pondělního jednání vlády. Na páteční schůzce se na tom dohodli premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO), řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Ceny pohonných hmot rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu. Opatření proti zvyšujícím se cenám již zavedlo například Polsko či Slovensko.
12:54Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích hodil někdo ve čtvrtek večer několik zápalných lahví. Policie o tom v pátek ráno informovala na síti X. Po pachateli pátrá, podezírá ho z trestného činu poškození cizí věci. Ministerstvo zahraničí odsoudilo násilné útoky na jakékoliv objekty. Marija Zacharovová – mluvčí diplomacie Ruské federace, jež na Ukrajině páchá válečné zločiny na denní bázi – útok označila za „barbarský akt“.
09:30Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Někteří aktéři fotbalové korupční kauzy způsobili škodu přes deset milionů korun

Škoda v korupční fotbalové kauze týkající se sázek na zmanipulované zápasy přesahuje u některých obviněných deset milionů korun, sdělil náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Její rozsah se podle něj u jednotlivých obviněných liší. Výše škody se může podle žalobců ještě změnit s ohledem na úkony týkající se zahraničních sázkových kanceláří. V kauze je obviněno 32 lidí, čtyři jsou ve vazbě. Zásah policie iniciovala fotbalová asociace, její etická komise zahájila 47 disciplinárních řízení.
11:08Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Družice AMBIC bude očima Česka v kosmu. Má sledovat povodně, požáry či dopravu

Zástupci národního centra pro letectví a vesmír VZLU Aerospace a Evropské kosmické agentury (ESA) v pátek podepsali smlouvu, která zajistí vývoj družice AMBIC. Ta by v budoucnu měla pomoci mimo jiné při zvládání požárů a povodní nebo sledování situace na silnicích a železnicích.
před 7 hhodinami
