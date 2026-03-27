Endometrióza postihuje tisíce žen, klíčová je dle lékařů včasná diagnostika

Řadu žen trápí bolestivá nebo nepravidelná menstruace. V některých případech se může jednat o příznaky onemocnění jako jsou syndrom polycystických ovarií (PCOS) nebo endometrióza. Právě ta podle odhadu trápí jednu z deseti žen v produktivním věku. V tuzemsku se tak může týkat až čtvrt milionu žen, ty ale často o svém onemocnění vůbec nemusí vědět. Přitom může být také příčinou neplodnosti. Lékaři proto apelují na včasnou diagnostiku. Právě březen je měsícem osvěty o endometrióze. Jednou z akcí, kde se ženy o tomto onemocnění mohou dozvědět více, je také festival v Brně, na kterém během soboty vystoupí řada odborníků.
„Endometrióza je v podstatě zánětlivé onemocnění. Buňky sliznice, která je normálně v dutině děložní, se dostávají mimo ni, do dutiny břišní. Vyvolá to tam zánět. To znamená, že to tam vytvoří taková jizevnatá ložiska a ta způsobí stáhnutí okolních tkání. A to vede právě k silné bolestivosti,“ popsala lékařka Kristýna Hlinecká z Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) a Všeobecné fakultní nemocnice.
Onemocnění se dle odborníků diagnostikuje specifickým ultrazvukovým vyšetřením. „Žena musí podstoupit vyšetření expertní, ne každé ultrazvukové vyšetření totiž odhalí endometriózu. Každý lékař musí projít určitým školením, aby opravdu ložiska poznal,“ doplnila Hlinecká.
Doplnila, že existují dvě formy endometriózy – takzvaná peritoneální endometrióza, povrchová, a potom hluboká, která je dobře viditelná na ultrazvuku. „Povrchová je ta, se kterou bojujeme a nedovedeme ji odhalit, protože v podstatě nezpůsobuje takové jizevnatění tkání a dá se v podstatě odhalit pouze laparoskopicky,“ přiblížila expertka. Na vzniku onemocnění se podle ní podílí celá řada faktorů.
Mezi projevy endometriózy patří podle odborníků třeba bolesti v podbřišku, bolest při pohlavním styku, silná menstruace nebo nepravidelný cyklus. Ženy s endometriózou mají podle lékařky taky sníženou schopnost otěhotnět. „Ale není to úplně neschopnost. Máme i ženy, které s tím nemají problém a pak je skupina těch, které potřebují vyhledat specialistu,“ uvedla Hlinecká.
Pacientská organizace EndoTalks upozorňuje, že diagnóza endometriózy trvá v průměru sedm až deset let. Onemocnění přitom nelze ve většině případů definitivně vyléčit. „Navrhujeme onemocnění v podstatě potlačit, neumíme ho léčit, neumíme zamezit vzniku dalších ložisek, ale umíme snížit aktivitu onemocnění, což dělá hormonální léčba. Některé ženy nemohou hormony (užívat), nebo s tím nesouhlasí, ale pokud mají těžkou endometriózu, tak pak následuje laparoskopické řešení,“ přiblížila lékařka možné postupy.
Bolesti se stále vracely, vypráví pacientka
Například nyní 42letá Petra z Prahy se s přítelem začala snažit o dítě, když jí bylo 25 let. „Nechali jsme tomu volný průběh. Těhotenství ale nepřicházelo,“ popisuje žena, která se v té době potýkala se silnou a bolestivou menstruací. Potíže se stupňovaly, mluvila proto o všem s gynekoložkou, která zjistila, že trpí endometriózou. Další vyšetření odhalilo, že tkáň prorůstá i do dělohy – a že má Petra ještě adenomyózu (nezhoubné gynekologické onemocnění, při kterém sliznice dělohy vrůstá do její svalové stěny – pozn. redakce). „Proto jsem měla tak velké bolesti,“ dodala žena, která potíže mírnila léky proti bolesti.
Když bylo Petře třicet, začaly ji trápit silnější bolesti břicha a zad, a to nejenom při menstruaci. „Poslední kapkou bylo, když jsem málem omdlela v tramvaji poté, co prudce zabrzdila. Hned jsem jela za svou gynekoložkou,“ vzpomíná žena. Lékařka ji vyšetřila ultrazvukem a zjistila, že má na každém vaječníku tři velké cysty. Proto musela Petra na operaci. V nemocnici jí doporučili, aby se objednala na konzultaci do centra pro léčbu endometriózy. Tam Petře nasadili hormonální terapii a řekli jí, že pokud chce mít dítě, měla by otěhotnět co nejrychleji.
Žena se nakonec objednala na reprodukční kliniku na test plodnosti. „Řekli mi, že už nemám skoro žádná vajíčka a že šance na vlastní dítě je minimální,“ sdělila pacientka, která poté zůstala rok bez partnera. Dál ještě nějakou dobu užívala hormonální léky a vyzkoušela i alternativní terapii. „Bylinky sice vždy na chvíli zabraly, bolesti se však stále vracely,“ dodala.
Později se seznámila se svým nynějším manželem, se kterým navštívila centrum asistované reprodukce a podstoupila stimulaci vaječníků. „Díky ní dozrála tři vajíčka. Všechna se lékařům podařilo oplodnit,“ popsala žena. Lékaři jí jedno embryo vložili do dělohy a zbylá dvě zamrazili. Bohužel se to na první pokus nepodařilo, po druhém čekala dvojčata.
Komplikace tím ale neskončily. Ve dvanáctém týdnu Petře při screeningu lékař sdělil, že u jednoho z miminek je vysoká pravděpodobnost, že má Downův syndrom. Vše poté probrala se svou gynekoložkou a genetičkou, která jí doporučila jiný typ testu, z krve. „Výsledek dopadl dobře – lékaři mi řekli, že riziko Downova syndromu ani jiných vad (tento) test nepotvrdil,“ doplňuje matka nyní pětiletých dvojčat.
S endometriózou a adenomyózou se Petra potýká doposud. O tom, jaký vliv mají obě nemoci na plodnost a jak může pomoci asistovaná reprodukce, sama dlouho neměla tušení – proto se rozhodla své zkušenosti předávat dál. V roce 2024 založila pacientskou organizaci IVFka – s kamarádkou a lékařkou Kristýnou Zárubovou z Pediatrické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol.
Přestože je endometrióza druhým nejčastějším gynekologickým onemocněním hned po myomech, tak je zároveň bohužel i jedním z nejpodceňovanějších, upozorňuje organizace EndoTalks. Ta zahájila svou činnost v březnu roku 2021, kdy se rovnou připojila k celosvětové kampani Endomarch. Lidé tak mohou tuto sobotu zavítat na druhý ročník Endofestivalu, který se letos koná v Brně, kde v rámci programu vystoupí celá řada odborníků, kteří se onemocnění budou věnovat.