Dražší mazance i beránci. Za tradiční velikonoční pečivo letos Češi utratí víc

Zdražení se bude týkat nejčastěji sladkého pečiva – to má totiž větší podíl surovin, které podražily, a je také náročnější na ruční výrobu. „Kvůli zvyšování cen vstupních surovin, hlavně vajec, másla, smetany, mléka nebo čokolády, se ceny za velikonoční beránky a mazance zvýší o zhruba patnáct procent,“ uvádí ředitelka sítě Antonínova pekařství Kateřina Procházková. „Beránek a mazanec stál loni 129 korun, letos je budeme prodávat za 149 korun,“ avizuje.

Na vzrůstající ceny surovin zareagují o Velikonocích také pekárny z holdingu Agrofert, kam spadají třeba Odkolek, Penam, Pekárna Zelená louka, Profrost anebo United Bakeries. „Přibližně od konce roku rostou ceny oleje, másla, vajec a například rozinek, dlouhodobě pak rostou ceny kakaa. Svou roli hraje také nedostatek kvalitní pšenice v některých evropských zemích, což také zvyšuje její cenu,“ uvádí mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.

Dražší vejce, máslo a mléko

Podle dat z Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostly v lednu ceny vajec a smetany meziročně o více než dvacet procent. O skoro čtyřicet procent rostly meziročně i ceny mléčné čokolády, kakaa anebo másla.

Výrobci mléčných produktů se podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy potýkají s velkým nárůstem cen mléka i mléčného tuku od léta, což se následně s vysokými cenami energií promítá i do cen. „Velcí čeští zemědělci výrazně zdražují, jenom v lednu letošního roku vyskočila cena zemědělské produkce oproti počátku roku 2024 o více než devět procent. Takové masivní zdražení se bohužel začne velmi rychle propisovat do dodavatelských cen potravinářů a následně do cen na pultech,“ uvádí Prouza.