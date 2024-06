Dobrovolnictví se v Česku věnuje pětina lidí nad 15 let. Odvedli práci za miliardy

Dobrovolnictví se v Česku věnuje 1,66 milionu lidí nad 15 let. V průměru odpracoval každý zdarma skoro dvě a půl hodiny týdně, zjistil Český statistický úřad. Za rok tak odvedli práci za víc než 47 miliard korun. Ministerstvo vnitra podle Víta Rakušana (STAN) připravuje koncepci na podporu dobrovolnictví s opatřeními do roku 2030.

Průzkum si nechalo vypracovat ministerstvo vnitra. Loni ho ve druhém pololetí provedl Český statistický úřad (ČSÚ) ve všech krajích při svém pravidelném zjišťování o pracovních silách. Ptal se na přínosnou činnost bez odměny. Nezapočítával pomoc v rodině, neplacené povinnosti ve škole a v práci či darování peněz. Odpovídali pak podrobněji lidé, kteří se v posledním roce věnovali dobrovolnictví aspoň hodinu.

Dobrovolnickou práci odvedlo devatenáct procent lidí nad patnáct let. Prospěšné činnosti bezplatně vykonávalo sedmnáct procent mužů a jednadvacet procent žen. Nejvíc zdarma za týden v průměru odpracovali mladí mezi patnácti a čtyřiadvaceti lety, a to celkem 3,75 hodiny. Dobrovolníci a dobrovolnice nad pětašedesát let se věnovali prospěšné bezplatné činnosti 2,43 hodin týdně.